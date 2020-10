L’appassionante soap opera di origini iberiche intitolata Una vita non smette di stupire il pubblico. Gli spoiler relativi a ciò che succederà nelle puntate in onda in Spagna dal 26 al 30 ottobre 2020, dicono che uno storico personaggio femminile dal carattere energico presente nelle trame dal 2015 dirà inaspettatamente addio agli abitanti di Acacias 38.

Si tratta dell'ex sarta Susana Seler (Amparo Fernandez), che se ne andrà via dal quartiere in modo definitivo per cominciare una nuova vita a New York al fianco del marito Armando Caballero (Antonio Lozano).

Una vita, spoiler Spagna: Susana accetta di andare a vivere a New York con il marito Armando

Dalla Spagna arrivano delle anticipazioni poco piacevoli riguardanti Susana Seler. Nel corso degli episodi della fortunata fiction quotidiana in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2020, l’ex sarta di Acacias 38 si ricongiungerà finalmente con il secondo marito Armando Caballero. Quest’ultimo dopo aver baciato appassionatamente la propria amata, riuscirà a convincerla a lasciare il quartiere iberico con lui per andare a vivere a New York.

L’attrice Amparo Fernández nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale iberico Telenovela su DiezMinutos ha spiegato per quale motivo ha lasciato il cast del noto sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che porterà sempre nel cuore.

Per iniziare colei che ha rivestito il ruolo di Susana per 1359 capitoli ha sottolineato di dover realizzare un progetto professionale diverso, ovvero quello di recitare nel teatro spagnolo di Madrid nello spettacolo Shadow and Reality.

L’attrice Amparo Fernández parla del suo ultimo giorno sul set della soap opera

A questo punto Amparo dopo aver raccontato di essere diventata amica di Sandra Marchena (Rosina Rubio) anche nella vita reale, ha aggiunto che nel suo ultimo giorno sul set purtroppo non è stato possibile fare una festa a causa del Covid.

Nonostante ciò per l’attrice è stata una bella sorpresa poter riabbracciare le colleghe Anita del Rey (Trini), Ines Aldea (Celia) e Cristina Abad (Maria Luisa), che come lei non fanno più parte della telenovela. Inoltre Amparo ha fatto sapere di aver portato con sé le forbici che Susana utilizzava nelle scene per realizzare numerosi vestiti.

Ovviamente i telespettatori italiani assisteranno all’uscita di scena della zia di Liberto Seler soltanto nell’autunno 2021, per via della differenza di trasmissione tra la rete nostrana e quella iberica. Su Canale 5 infatti non è cominciata la storia d’amore tra la pettegola di Acacias 38 e Armando, che deve ancora fare il suo ingresso.