Tutto è pronto per l'attesissimo debutto della diciassettesima stagione di Grey's Anatomy. Il medical drama, assente dai palinsesti americani dallo scorso marzo, andrà in onda sulla ABC a partire da giovedì 12 novembre. Per l'occasione, il network trasmetterà uno speciale di due ore che introdurrà i telespettatori in un nuovo mondo dominato dall'ingombrante presenza della Covid-19.

Grey's Anatomy 17, anticipazioni primo episodio: la Covid-19 cambia l'assetto del Grey Sloan Memorial

A poco più di due settimane dal rilascio della season premiere di Grey's Anatomy 17, il sito web Spoiler Tv ha diffuso la trama ufficiale del primo episodio.

Intitolata All Tomorrow’s Parties, la 17x01 è stata scritta da Andy Reaser e diretta dall'interprete di Catherine Fox: Debbie Allen. La puntata, come già rivelato nel corso delle numerose interviste estive, porterà immediatamente in scena le conseguenze dell'emergenza sanitaria. La sinossi ufficiale, infatti, anticipa che la narrazione sarà soggetta ad un salto temporale di circa un mese e mezzo rispetto agli eventi narrati nel finale della scorsa stagione. Un espediente, quest'ultimo, che sarà utile a mostrare i primi giorni della pandemia. Meredith Grey e lo staff diretto da Miranda Bailey si troveranno, dunque, in prima linea nella lotta al virus. In un Grey Sloan completamente stravolto dai nuovi protocolli sanitari, le vite dei chirurghi cambieranno radicalmente.

La riorganizzazione dell'ospedale farà, inoltre, i conti con l'arrivo di numerosi pazienti soccorsi dai vigili del fuoco di Station 19, dopo che un incendio involontario ha costretto Andy Herrera ed il suo team ad entrare in azione.

Spoiler Grey's Anatomy, secondo episodio: Teddy Altman e Owen Hunt a confronto

Il secondo episodio che comporrà la prima puntata di Grey's Anatomy 17 si intitolerà, invece, The Center Won't Hold e porterà in scena numerose novità per tutti i protagonisti. Se Miranda Bailey, dopo l'intervento della caserma 19, si troverà costretta ad affrontare i familiari dei pazienti ricoverati, Richard Webber e Tom Koracick discuteranno sui nuovi protocolli da adottare per contrastare la diffusione del virus.Novità interessanti, inoltre, riguarderanno Maggie Pierce.

La dottoressa, infatti, riceverà un'inaspettata sorpresa da Winston.Teddy Altman e Owen Hunt, come mostrato nel promo ufficiale di Grey's Anatomy 17, avranno invece modo di confrontarsi in merito ai ripetuti tradimenti messi in atto dalla donna. La situazione, tuttavia, giungerà ad un punto di svolta quando il cardiochirurgo scoprirà che l'intero staff del Grey Sloan Memorial è a conoscenza delle sue vicende sentimentali. Infine Amelia e Link, dopo la nascita del loro primogenito, decideranno di godersi appieno la ritrovata felicità.