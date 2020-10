La dodicesima e ultima stagione della soap opera di origini iberiche intitolata Il Segreto e scritta dall’autrice Aurora Guerra, continua ad intrattenere il pubblico italiano con tanti colpi di scena. Nel corso delle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo prossimamente ci sarà il tanto atteso confronto tra Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) e Maria Jesus (Lidia Navarro), la madre di Pablo Centeno (Adrian Exposito).

La new entry dopo essere appena arrivata a Puente Viejo farà i conti con il suo ex amante, che per proteggere il figlio illegittimo si dirà disposto a far avere alla donna qualsiasi somma di denaro.

Il segreto, spoiler: Ignacio cerca di convincere Maria Jesus a lasciare Puente Viejo

Le anticipazioni degli episodi della telenovela che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Ignacio non sarà felice di apprendere che a Puente Viejo è arrivata Maria Jesus, la madre di Pablo. Quest’ultimo senza avvisare l’uomo d’affari inviterà la donna che l’ha messo al mondo alla villa Solozabal per fare una merenda con Rosa (Sara Sanz), Marta (Laura Minguell) e Carolina (Berta Castanè). Ignacio pur essendo rimasto spiazzato dall’improvviso ritorno della sua ex fiamma, in un primo momento manterrà la calma dopodiché Pablo vedrà i suoi genitori abbastanza tesi.

Nel corso della stessa sera, Ignacio metterà piede nella pensione di Marcela e Matias per poter parlare con Maria Jesus.

L’obiettivo principale di Solozabal sarà quello di convincere la sua ex amante ad andarsene via dal quartiere iberico, offrendole in cambio del denaro. Inoltre Ignacio crederà che la sua vecchia conoscenza sia intenzionata a farlo entrare in conflitto con loro figlio, raccontandogli delle bugie sul suo conto.

La madre di Pablo e il giornalista Alberto Santos tramano alle spalle di Solozabal

Purtroppo il piano del padre di Rosa, Carolina e Marta non andrà a buon fine poiché Maria Jesus rifiuterà subito la sua proposta. Successivamente quest’ultima accoglierà nella sua stanza Alberto Santos (Gonzalo Trujillo) il giornalista approdato a Puente Viejo per far luce su una tragedia accaduta in passato a Bilbao.

Si tratterà quindi dell’uomo che continuerà a far visita ad Ignacio e Jesus Urrutia (Angel Hector Sanchez), per scoprire con assoluta certezza come si è verificato l’incidente avvenuto in una fabbrica di Solozabal che causò il decesso di un operaio.

Per concludere la madre di Pablo e il giornalista dai loro atteggiamenti faranno capire di avere abbastanza sintonia, mentre durante una conversazione dimostreranno a tutti gli effetti di star tramando alle spalle di Ignacio.