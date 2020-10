Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Nel corso della settimana che andrà dal 26 al 30 ottobre Niko si lascerà influenzare negativamente dalla presenza di Leonardo nella sua vita e per questo motivo prenderà una drastica decisione in merito al suo lavoro. Giulia riceverà finalmente una buona notizia mentre Angela deciderà di aiutare Clara scontrandosi nuovamente con Alberto Palladini. Bice invece, decisa a vendicarsi di suo marito, punterà Cotugno.

La dura reazione di Alberto Palladini

Angela deciderà di regalare a Clara i vecchi vestitini di Jimmy in modo tale da poterli riutilizzare per il piccolo che nascerà.

Il suo gesto però non verrà per niente apprezzato da Alberto che reagirà molto male. Giulia riconoscerà finalmente la voce del suo truffatore e per questo motivo la fine del suo incubo sembrerà essere molto vicina. Tuttavia la sua serenità continuerà ad essere turbata dalla tristezza. Bice insisterà nel voler conquistare Michele ma ad un certo punto comincerà a scontrarsi con Silvia, decisa a difendere suo marito.

Niko e Leonardo, una nuova amicizia

Niko continuerà a frequentare Leonardo che lo influenzerà in maniera negativa. Angela comincerà a preoccuparsi seriamente per Clara e per la sua vicinanza ad Alberto. Per questo motivo chiederà consiglio a Giulia su come aiutarla a smettere di essere succube di quell'uomo.

Giulia riceverà poi una lieta notizia mentre Michele continuerà ad essere conteso tra due donne, Silvia e Bice.

Niko intanto continuerà a trascurare il suo lavoro e a disinteressarsi dei suoi compiti. Tra Filippo e Serena sembrerà essere tornata la pace ma un imprevisto rischierà di compromettere la loro ritrovata complicità.

Clara deciderà di seguire il consiglio di Angela Poggi e per questo motivo comunicherà al suo compagno, Alberto Palladini, la sua decisione di voler tornare a vivere nella sua vecchia casa. Bice, invece dopo aver capito di non avere alcuna possibilità con Michele, comincerà a puntare un nuovo bersaglio, Cotugno.

Niko, incapace di gestire i suoi impegni, prenderà una drastica decisione in merito alla sua posizione lavorativa. Clara lascerà la casa di Alberto per tornare a vivere nella propria. Sarà a quel punto che l'uomo riceverà una chiamata che potrebbe rivelarsi promettente per lui e per il suo futuro. Rossella finirà per discutere con la sua compagna di corso, Ilaria. Silvia e Michele invece, pronti a partire per Indica, saranno travolti da un imprevisto lungo il percorso. Marina e Fabrizio, di ritorno dal loro viaggio in Sardegna, saranno costretti ad affrontare una inaspettata scoperta. Niko si scontrerà con Renato a causa della sua decisione di voler lasciare lo studio Navarra.