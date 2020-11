La seconda ondata del coronavirus in Italia ha spinto alcuni programmi tv a cambiare parte dei loro regolamenti nel rispetto delle norme di distanziamento e igiene attualmente in vigore. Ad Amici, per esempio, tutti i nuovi allievi sono stati sottoposti ad un periodo di quarantena e, chi entrerà nella scuola, vivrà negli studi Elios e non più in un albergo vicino. I cantanti e i ballerini che dal 14 novembre entreranno a far parte del cast del talent-show Mediaset, inoltre, saranno monitorati con continui controlli medici e tamponi rapidi per tutelare la loro salute e quella di tutte le persone che lavorano dietro le quinte.

Amici 20 cambia con la Covid-19: niente più hotel per gli allievi

Il coronavirus ha costretto la produzione di Amici a cambiare parte delle sue storiche regole: anche nella fase precedente al serale, infatti, gli allievi abiteranno negli studi tv dove vengono registrate le puntate del sabato e quelle del daytime.

Il giornalista Davide Maggio ha anticipato che i cantanti e i ballerini che dal 14 novembre entreranno a far parte della classe della ventesima edizione, andranno subito a vivere nelle casette che solitamente ospitano i ragazzi durante il prime time (spesso divisi in due squadre).

Per monitorare la salute di tutto il cast di quest'anno, Maria De Filippi e il suo staff hanno deciso che i talenti non soggiorneranno più in un albergo di Roma vicino agli Elios (come è capitato sin dalla prima edizione), ma si trasferiranno immediatamente negli studi dove è presente la loro scuola.

Quarantena e tamponi per tutti gli allievi di Amici 20

La scelta di non far più vivere i ragazzi di Amici in un albergo, è stata presa ovviamente a tutela della loro salute e di quella delle tantissime persone che lavorano nel backstage della trasmissione.

I talenti di quest'anno non lasceranno mai gli studi Elios e si sottoporranno spesso (probabilmente ogni settimana) ai tamponi che proveranno se hanno contratto la Covid-19 oppure no.

A 24 ore dalla prima puntata della ventesima edizione, si è anche saputo che tutti i candidati al banco hanno affrontato un periodo di quarantena che terminerà il 14 novembre, ovvero quando Maria De Filippi condurrà il primo speciale del sabato e presenterà ai telespettatori i ragazzi della classe 2020/2021.

Commissione e il daytime di Amici: le novità della ventesima edizione

Le novità che Maria De Filippi ha pensato per la ventesima edizione del suo talent-show sono tante: gli allievi abiteranno negli studi Elios per tutta la durata della loro avventura nella scuola, i professori sono cambiati in parte (tra veterani e volti nuovi che il pubblico amerà molto) e la fascia pomeridiana non andrà più in onda su Canale 5.

Nelle scorse ore è stata ufficializzata sui social network la commissione di Amici 20. Gli insegnanti di canto di quest'anno sono: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e la new entry Arisa mentre quelli di ballo sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini e l'esordiente Lorella Cuccarini.

A non essere stati riconfermati nel ruolo di docenti dopo due anni di presenza nel cast fisso del format di Canale 5, sono Stash dei The Kolors e Timor Steffens, il coreografo olandese che insegnava soprattutto hip hop.

La prima puntata sarà trasmessa sabato 14 novembre: la conduttrice presenterà al pubblico i cantanti e i ballerini che hanno superato tante selezioni nei mesi scorsi e da lunedì cominceranno a studiare nella scuola. Le lezioni, però, si potranno vedere soltanto negli appuntamenti del daytime che quest'anno andranno in onda su Italia 1 dal 16 novembre alle ore 19:00 (tutti i giorni, dal lunedì al venerdì).