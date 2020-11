Mancano meno di due giorni all'inizio della ventesima edizione di Amici: Davide Maggio ha anticipato la commissione di quest'anno, che in parte è stata rinnovata. Gli insegnanti che sono stati sostituiti, sono Stash per il canto e Timor Steffens per il ballo: al loro posto arrivano Arisa e Lorella Cuccarini, al debutto assoluto nel ruolo di professoresse in un talent-show. La prima puntata andrà in onda il 14 novembre su Canale 5, giorno in cui sarà formata la nuova classe.

I professori di Amici 20: due novità e quattro conferme

A pochi giorni dal debutto della nuova edizione di Amici, il giornalista Davide Maggio ha anticipato la commissione che da sabato 14 novembre giudicherà e voterà i talenti della scuola.

In rete, dunque, circola l'anticipazione che vorrebbe il cast del format Mediaset cambiato in parte, con almeno due novità tra gli insegnanti.

La voce che ha serpeggiato in passato su possibili sostituzioni, dunque, si è rivelata fondata: sia tra i professori di ballo che tra quelli di canto c'è stato uno "switch".

A fare lezione con gli allievi che ambiscono a ritagliarsi un posto nella musica italiana, dunque, quest'anno saranno: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa. La cantante marchigiana è una delle new entry della commissione, mentre i suoi nuovi colleghi sono confermati nel ruolo che hanno già ricoperto nel recente passato.

Lorella Cuccarini riparte da Amici e dalla danza

Anche tra i professori di ballo c'è un volto nuovo: alle riconfermate Alessandra Celentano e Veronica Peparini, quest'anno si aggiunge Lorella Cuccarini.

La soubrette è stata al centro delle polemiche per il turbolento addio a La vita in diretta qualche mese fa: la donna ha accusato Alberto Matano di non essere un buon collega.

I danzatori della ventesima edizione di Amici, dunque, potranno lavorare con la storica maestra di classico, con la coreografa di moderno e contemporaneo e con l'"esordiente" Lorella, che per molto tempo è stata ballerina di punta di molti show televisivi.

La commissione del talent di Canale 5, dunque, sarà formata da cinque donne e da un uomo: a non comparire dietro la cattedra nella stagione 2020/2021, sono Stash dei The Kolors (che sta per diventare padre) e Timor Steffens (l'insegnante olandese di hip hop che ha fatto parte del cast del format nelle ultime due edizioni).

Prima puntata di Amici 20 con la formazione della classe

La ventesima edizione di Amici debutterà in televisione sabato 14 novembre: Maria De Filippi condurrà il primo speciale su Canale 5, quello nel quale sarà formata la nuova classe di talenti.

La puntata d'esordio del talent-show Mediaset, inizierà alle ore 14:10 circa ma non si sa ancora se sarà in diretta oppure se sarà registrata uno o due giorni prima rispetto alla messa in onda.

Il daytime di Amici 20, invece, comincerà lunedì 16 novembre: la fascia quotidiana del programma, però, quest'anno sarà trasmessa su Italia 1 a partire dalle ore 19.

A breve, dunque, saranno svelati i nomi dei cantanti e dei ballerini che avranno la possibilità di studiare nella scuola più famosa d'Italia per qualche mese: soltanto i più meritevoli, però, approderanno alla fase serale, quella che dovrebbe essere trasmessa in televisione la prossima primavera nel prime time di Canale 5.

Chissà se tra i nuovi allievi di Amici ci sarà qualcuno in grado di bissare il successo che hanno ottenuto in questi anni talenti come: Gaia Gozzi, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Elena D'Amario, Enrico Nigiotti, Diana Del Bufalo, Irama, i The Kolors, Stefano De Martino, Riki, Alberto Urso e Giordana Angi.