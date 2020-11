È tutto pronto per il ritorno di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che tornerà in onda a partire da sabato 14 novembre. E in queste ore sulle pagine di Davide Maggio sono stati annunciati in anteprima i nomi dei nuovi insegnanti che saranno alle prese con le avventure degli allievi che andranno a comporre la classe di quest'anno. Tra i nomi riportati vi è anche quello di Lorella Cuccarini che era stato già annunciato nei giorni scorsi sul web e sui social.

Amici 20, anticipazioni sulla programmazione: dal 14 novembre su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sul ritorno di Amici 20 rivelano che la prima puntata sarà in onda il prossimo sabato 14 novembre come sempre nello slot orario che va dalle 14,10 alle 16 circa.

Il talent show prenderà il posto della serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman che, dallo scorso settembre, è stata dirottata nel weekend di Canale 5.

Tuttavia con il ritorno di Amici 20 non ci sarà più spazio per la serie turca al sabato pomeriggio e l'appuntamento proseguirà solo di domenica pomeriggio. Per quanto riguarda, invece, l'appuntamento con il daytime del programma la messa in onda è prevista su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle ore 19, a partire dal 16 novembre.

I nuovi insegnanti di canto e danza di Amici 20: arriva Lorella Cuccarini

E la ventesima edizione del talent show di Canale 5 si presenterà al pubblico con un cast in parte rinnovato. Le prime anticipazioni ufficiali arrivano dalle pagine di Davide Maggio, dove è stato svelato che Lorella Cuccarini sarà una delle nuove insegnanti di danza della scuola.

Un ritorno a Mediaset per la conduttrice e showgirl, reduce dall'annata a La Vita in diretta che non è stata proprio positiva al massimo per la Cuccarini dal punto di vista professionale. Di sicuro nelle vesti di nuova prof ad Amici, la Cuccarini avrà la possibilità di esprimersi al meglio.

Anche Arisa nel cast insegnanti di Amici 20

Le altre due insegnanti di questa ventesima edizione del talent show di Canale 5 sono Alessandra Celentano e Veronica Peparini, entrambe già protagoniste delle passate edizioni.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda il corpo insegnanti di canto. Le anticipazioni di Davide Maggio, infatti, rivelano che anche quest'anno ritroveremo Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ai quali poi si aggiungerà anche Arisa, che sarà la new entry di questa ventesima edizione.

Un cast decisamente molto promettente quello del talent show Mediaset che anche quest'anno sembra avere tutte le carte in regola per bissare il successo di ascolti delle annate precedenti. L'appuntamento con la prima puntata, quindi, è fissato per sabato 14 novembre nel pomeriggio di Canale 5.