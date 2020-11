Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno dei risvolti inaspettati per il rapporto di Can e Sanem. Il fotografo, dopo il ritorno ad Istanbul, proverà in tutti i modi a riconquistare il cuore della sua amata Sanem ma la sfida non sarà per niente facile. Durante l'anno della sua sparizione, la ragazza si è avvicinata moltissimo ad Yigit e quest'ultimo non accetta l'idea che possa esserci di nuovo un ritorno di fiamma tra Divit e Aydin.

Ecco allora che metterà a punto un nuovo piano diabolico, tanto da far rischiare la vita a Can.

DayDreamer, anticipazioni puntate turche: il ritorno di Can

Nel dettaglio, il fotografo nel momento in cui tornerà ad Istanbul capirà che è Sanem la donna della sua vita con la quale deve poter passare il resto della sua vita. Tuttavia c'è Yigit che proverà in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote a questo ritorno di fiamma.

Can, però, spiazzerà l'avversario e per sbarazzarsi di lui gli farà credere di avere delle prove video che lo incastrano in merito a quella sera in cui diede alle fiamme il diario segreto di Sanem, accusando poi il fotografo di quanto era accaduto. E così Yigit, impaurito, chiederà aiuto ad Huma che subito si metterà all'opera per studiare un nuovo piano da attuare per uscirne vincitori.

E così le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che Can incaricherà Emre di seguire Yigit per studiarne le mosse e tenerlo così sotto controllo. Il perfido editore si recherà così al capanno di Sanem, dove da poco si è trasferito anche lo stesso Can.

Il piano di Yigit contro Can

Yigit ha intenzione di entrarci e proverà a forzare la serratura ma senza ottenere il risultato sperato. A quel punto Emre, dopo che l'ha tenuto sotto controllo per diverso tempo, avvertirà suo fratello Can di raggiungerlo sul posto così che possano attuare la loro vendetta nei confronti dell'editore e metterlo definitivamente ko.

Ma ci sarà l'ennesimo colpo di scena che getterà all'aria il loro piano. Huma deciderà di recarsi a casa della sua "rivale in amore", Mihriban e durante la discussione si sentirà male al punto che sarà necessario l'intervento dei suoi due figli che dovranno correre subito da lei.

Can sfida il fuoco e affronta le fiamme per Sanem: anticipazioni turche DayDreamer

In questo modo, Yigit avrà tutto il tempo a disposizione per mettere a punto la sua vendetta. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Yigit darà così alle fiamme il capanno, distruggendo le prove che lo incolpano.

Can si accorgerà del fumo proveniente da quelle parti e correrà subito al capanno.

Sarà qui che il fotografo metterà a rischio la sua stessa vita e sfiderà le fiamme pur di salvare la bandana che gli era stata regalata da Sanem tempo prima e che aveva sempre custodito gelosamente.