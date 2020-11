Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia si concentrano sul triangolo amoroso che ben presto si verrà a creare all'interno della soap. Infatti, nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia farà la sua comparsa Yigit, il fratello di Polen nonché editore e futuro datore di lavoro di Sanem e di sua sorella Leyla. Il giovane si legherà molto alla dolce aspirante scrittrice tanto da innamorarsene scatenando la gelosia di Can. Proprio approfittando di uno scontro con il maggiore dei Divit, seguendo il consiglio della perfida Huma, fingerà di non poter più camminare.

La discussione tra Can e Sanem sancirà la fine della loro relazione. Passerà un anno prima che la coppia si possa incontrare di nuovo, ma la presenza di Yigit continuerà a essere una minaccia.

Can e Yigit un anno dopo: è ancora scontro tra i due

Dopo essere stato lontano da Istanbul per dodici mesi, Can tornerà a casa per poter vedere il padre rientrato dopo essersi curato all'estero. Le anticipazioni di DayDreamer che vengono direttamente dalla Turchia a questo punto si fanno davvero interessanti e ricche di colpi di scena. Infatti, Aziz metterà in scena un malore per far restare il figlio e farlo incontrare di nuovo con Sanem. Quest'ultima ha subito un ricovero in seguito ad un crollo nervoso dopo l'addio del suo amato: non appena Nihat svelerà al maggiore dei Divit quello che la sua amata figlia ha passato, Can inizierà a provare dei sensi di colpa.

Can deciderà così di restare a Istanbul e non perderà occasione per poter stare vicino alla sua ex fidanzata, sebbene Sanem, così come il resto della sua famiglia non vedranno di buon occhio il ritorno dell'affascinante fotografo, almeno all'inizio. Can cercherà per prima cosa di aver un rapporto civile con Yigit: Divit, infatti, chiederà scusa all'editore per quanto accaduto un anno prima e per la lite in seguito alla quale aveva subito danni agli arti inferiori.

Yigit si frappone tra Can e Sanem

La risposta di Yigit, però, spiazzerà Can. Non solo il fratello di Polen rifiuterà le sue scuse, ma cercherà di avvicinarsi ancora di più a Sanem. Infatti, l'editore ben presto dichiarerà i suoi veri sentimenti alla minore delle Aydin e le chiederà di sposarlo. Dietro queste azioni di Yigit ci sarà lo zampino di Huma: la perfida mamma di Can farà di tutto per tenere il figlio lontano da Sanem.

Frattanto, Sanem e Can cominceranno ad avvicinarsi: tra di loro la scintilla dell'amore non si è mai spenta e ben presto tutti dovranno fare i conti con questa realtà. Yigit però non si arrenderà: il triangolo amoroso della serie turca animerà le future puntate e non mancherà di stupire i telespettatori.