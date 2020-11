I colpi di scena nelle prossime puntate di Una vita non mancheranno e le anticipazioni spagnole rivelano che ci saranno dei risvolti inaspettati legati al personaggio di Marcia. La donna, dopo essere stata salvata da Felipe, si ritroverà nuovamente in una situazione di grande pericolo. Marcia, infatti, verrà rapita e finirà nelle mani di un losco individuo: per fortuna Felipe riuscirà a scoprire tutta la verità ma quando proverà a salvarla ci sarà una sparatoria che metterà a repentaglio la vita della sua amata.

Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Marcia rapita da un trafficante di donne

Felipe resterà profondamente scosso dalla sparizione nel nulla di Marcia, la quale farà perdere le sue tracce da un giorno all'altro.

Un duro colpo per l'avvocato, il quale fin dal primo momento penserà che c'è qualcosa che non va dietro tutta questa situazione e così deciderà di chiedere aiuto a Mauro per approfondire la situazione e portare avanti un'indagine mirata a scoprire la verità.

E così in seguito alle prime indagini, Felipe scoprirà che la sua amata Marcia è finita nelle mani di un trafficante di donne, tale Cesar Andrade. A quel punto l'avvocato di Acacias deciderà di fare di testa sua e compirà una serie di gesti che si riveleranno irresponsabili.

Felipe indaga su Marcia e scopre la verità

Felipe, infatti, deciderà di far credere a Cesar di essere un uomo particolarmente vizioso interessato alle belle donne di colore.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, però, rivelano che tra le donne che gli verranno proposte non ci sarà Marcia.

Felipe, però, non perderà le speranze e riuscirà a trovarla nelle vesti di pianista all'interno del postribolo gestito da questo losco trafficante di donne. A quel punto l'avvocato farà presente a Cesar di essere disposto a tutto pur di poterla avere ma Andrade gli farà presente che Marcia non è in vendita perché non è considerata una prostituta come le altre.

Lei rappresenta il fiore all'occhiello del suo postribolo e per questo motivo non è in vendita. Ad un certo punto, però, Cesar sembrerà concedergli una possibilità ma nel bel mezzo delle trattative, Felipe si ritroverà con tutte le armi da fuoco degli scagnozzi di Andrade puntate contro.

Marcia ferita durante la sparatoria: anticipazioni spagnole Una Vita

Il malvivente, infatti, ha scoperto tutta la verità sul conto di Felipe: sa che è uno stimato avvocato legato, per via dell'amicizia con Mauro, anche alle forze dell'ordine. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che per fortuna la Guardia Civile ha seguito a distanza tutte le mosse del criminale ed entrerà in azione proprio nel momento in cui verrà catturato dagli agenti, Cesar farà partire un colpo di pistola che colpirà proprio Marcia.

Una scena a dir poco straziante per Felipe che si ritroverà a soccorrere la sua amata, priva di sensi dopo essere stata ferita durante la sparatoria. E, tra le lacrime, Felipe la stringerà forte a sé.

Marcia riuscirà a sopravvivere? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera.