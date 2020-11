Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana grande protagonista dei pomeriggi delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate provenienti dagli Usa e in onda a breve su Canale 5 svelano che Shauna Fulton riuscirà a ottenere la scarcerazione di sua figlia Flo Fulton (Katrina Bowden). Ebbene sì, la donna ricatterà Ridge Forrester (Thorsten Kaye), minacciandolo di ritorsioni nei confronti di Thomas anche lui implicato nello scambio delle culle.

Beautiful spoiler: Shauna chiede a Ridge di liberare sua figlia

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia raccontano che Shauna (Denise Richards) farà di tutto pur di far uscire sua figlia dal carcere.

In dettaglio, la donna cercherà di convincere Ridge a firmare l'accordo che garantisca la scarcerazione a Flo. Purtroppo, lo stilista rifiuterà di aiutare la Fulton jr, ricordandole che ha provocato tanto dolore a Steffy.

Shauna, a questo punto, darà ragione al Forrester per sentirsi arrabbiato nei confronti di Flo, se quest'ultima si dimostrasse realmente pentita e addolorata dal gesto. Per questo motivo, l'amica di Quinn (Rena Sofer) lo pregherà di provare un po' di compassione in quanto sua figlia è stata manipolata da Thomas.

Lo stilista acconsente al rilascio di Flo per il bene di Thomas

Nel corso delle nuove puntate della soap opera in onda a breve in televisione, si evince che il confronto tra Ridge e Shauna diventerà sempre più acceso, se non venisse interrotto dal detective Sanchez.

L'uomo di legge, infatti, pretenderà di conoscere la decisione dello stilista.

Ed ecco che, il Forrester acconsentirà a firmare le carte che consentono il rilascio di Flo. In questo frangente, lo stilista ribadirà alla Fulton di non averlo fatto per sua figlia ma bensì per Thomas (Matthew Atkinson).

Ottenuta l'immunità, Flo dirà a Ridge che farà di tutto per guadagnarsi il suo rispetto.

Brooke invita Katie e Hope a vegliare su Douglas

Nel frattempo, Douglas chiederà a Donna e Katie quando suo padre tornerà a casa. Brooke, a questo punto, cercherà di rassicurare il bambino che presto potrà riabbracciare il genitore. Poi lo accompagnerà a trovare Beth per distrarlo dal triste momento.

Una volta tornata in salone, la Logan inviterà sua sorella ed Hope a vegliare sul bambino in quanto è sicura che Thomas e Flo trascorrano molti anni in carcere. Katie, a questo punto, ordinerà a Brooke di pensare ai problemi del suo matrimonio, se quest'ultima non fosse intransigente. Purtroppo la donna ignorerà che il Forrester ha permesso alla Fulton jr di tornare in libertà e Thomas a casa senza passare un giorno in galera.