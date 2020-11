Can Yaman sarà nel cast dell'Isola dei famosi 2021? È questa la domanda che si stanno ponendo le tantissime fan dell'attore turco, sex symbol indiscusso della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, che continua a riscuotere un grandissimo successo su Canale 5. In queste ore si è molto parlato della presunta partecipazione dell'attore alla prossima edizione del Reality Show della sopravvivenza in onda con molta probabilità da aprile. A quanto pare, però, la notizia non sarebbe attendibile: a smentirla in queste ore è stato Gabriele Parpiglia sulle pagine di Giornalettismo.

Gabriele Parpiglia fa chiarezza su Can Yaman all'Isola dei famosi 2021

Nel dettaglio, il settimanale Nuovo TV sull'ultimo numero aveva lanciato la clamorosa indiscrezione riguardante la presenza di Can Yaman nel cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi. Il reality show (emergenza Covid-19 permettendo) dovrebbe tornare in onda dal prossimo aprile 2021 su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.

Per Can si era parlato del ruolo di inviato del reality show Mediaset ma a quanto pare questa non sarebbe la realtà dei fatti. A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'autore e giornalista Gabriele Parpiglia che negli anni scorsi ha avuto modo di lavorare a diverse edizioni dell'Isola dei famosi.

La verità su Can Yaman: 'Per ora nessun reality show italiano'

Parpiglia sulle pagine di Giornalettismo ha rivelato che da parte della rete e anche della produzione del reality show ci sarebbe la voglia di riuscire ad avere Can Yaman nelle vesti di nuovo inviato della prossima Isola dei famosi 2021. Tuttavia, l'attore non sarebbe interessato a tale sbocco professionale al punto che Parpiglia ha rivelato che non sarebbe mai stata formulata neppure un'ipotetica proposta economica.

Per il momento, infatti, l'attore protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno non avrebbe intenzione di rinunciare e mettere da parte la sua carriera come attore. "Quindi nessun reality italiano per lui. Almeno per ora" scrive Parpiglia mettendo così a tacere tutte le indiscrezioni delle ultime ore trapelate sul conto dell'attore sex symbol della televisione italiana e non solo.

Prosegue l'appuntamento con DayDreamer: ogni domenica pomeriggio su Canale 5

Di sicuro, quindi, i fan italiani di Can Yaman potranno continuare a seguirlo nelle nuove puntate di DayDreamer che proseguirà la sua messa in onda di domenica pomeriggio. Dopo la cancellazione dell'appuntamento del sabato (per lasciare spazio al ritorno in daytime di Amici di Maria De Filippi) la serie proseguirà con la messa in onda la domenica prevista dalle 16:20 alle 17:15 circa.