Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La soap nata in Germania nel 2005 e giunta alla sua sedicesima stagione, viene trasmessa, attualmente, dal canale televisivo Das Erste. Gli spoiler tedeschi rivelano eventi sorprendenti per tutti i personaggi dello sceneggiato. Sicuramente, l'affezionatissimo pubblico non riuscirà a rimanere indifferente.

Nei prossimi episodi tedeschi, Christoph proporrà a Selina di partecipare a una lezione di equitazione, Franzi cercherà di aiutare Tim con i contatti commerciali in Inghilterra, mentre Ariane inizierà a elaborare una nuova crudele strategia ai danni di Christoph

Anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore: Joell chiederà a Lucy di partire con lui

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore Christoph proverà a farsi perdonare da Selina.

Per cercare di ricucire i rapporti, deciderà di prenotare per lei una lezione di equitazione. La donna mostrerà una forte paura nei confronti dei cavalli, ma non potrà fare a meno di apprezzare il suo gesto. Christoph penserà di essere riuscito nel suo intento, ma Selina gli chiederà di scusarsi con Ariane.

Nel frattempo, Joell inviterà Lucy a cenare con lui. Darà vita a una dolcissima serata romantica e coglierà l'occasione per donarle un biglietto per gli Stati Uniti. Le dirà di dover partire per via del suo lavoro da scrittore, ma aggiungerà di volerlo fare assieme a lei. Lucy, dopo aver riflettuto molto su questa proposta, accetterà di andare con il suo amato. Però, poco prima della partenza, sua padre giungerà al Furstenhof con notizie poco rassicuranti.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Franzi avrà paura di dire la verità a Tim

Le anticipazione tedesche dei prossimi episodi di Tempesta d'amore rivelano che Franzi proverà a mettersi in contatto con l'Inghilterra per commercializzare "Spatzl". I suoi tentativi, purtroppo, non porteranno a niente. Amelie consiglierà a Franzi di non mantenere il segreto e di parlare, a cuore aperto, con il suo amato.

La donna, però, sarà restia a farlo perché temerà che questa scoperta possa avere delle conseguenze negative sulla carriera da giocatore di Tim.

Intanto, Selina si renderà conto di non poter rimanere lontano da Christoph. Accetterà di partire con lui per una gita romantica, ma chiederà ad Ariane di accettare la loro relazione.

Ariane inizierà a elaborare un nuovo piano

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Alfons, IIdegard e Vanessa avranno a che fare con un ladro. L'uomo farà anche installare un sistema d'allarme per paura di una possibile irruzione. Alla fine, le due donne scopriranno che, in realtà, non c'è mai stato alcun farabutto e che la colpa è da attribuire solo a uno scherzo di cattivo gusto. Alfons, però, ancora all'oscuro della nuova scoperta, inizierà a nutrire dei sospetti per un ospite dell'hotel.

Intanto, Ariane non riuscirà ad accettare la richiesta di Selina. Continuerà a vedere Christoph come suo acerrimo nemico. Inoltre, quando scoprirà che l'uomo sta pianificando di acquistare le azioni di Tim, inizierà a elaborare un folle piano.