Confermato il cambio programmazione per DayDreamer, la Serie TV turca con protagonista Can Yaman che a partire dal 14 novembre perderà uno degli appuntamenti settimanali previsti su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali riportate dalla Guida Tv Mediaset rivelano che da questa settimana tornerà l'appuntamento con il talent show Amici di Maria De Filippi e per la serie turca non ci sarà più spazio nel palinsesto del sabato pomeriggio di Canale 5.

Cambia la programmazione di DayDreamer dal 14 novembre: la serie perde un appuntamento

Da sabato 14 novembre, infatti, DayDreamer risulta sospesa dalla programmazione della rete ammiraglia e sostituita dal talent show Amici di Maria De Filippi, che quest'anno festeggia la ventesima edizione di messa in onda.

Nonostante il grande successo registrato nel corso di queste settimane, la serie turca con Can Yaman verrà 'messa all'angolo' da Mediaset che rinuncerà di fatto ad uno degli appuntamenti più visti dagli spettatori.

Come è stato confermato in queste ore anche sulla pagina Instagram ufficiale di 'MediasetPlay', la messa in onda della serie turca proseguirà solo di domenica pomeriggio, nello slot orario che va dalle 16.20 alle 17.15 circa. Una notizia che tuttavia non ha reso felicissimi i numerosi fan che si sono appassionati, dalla scorsa estate, alle vicende della coppia composta da Can e Sanem.

Il nuovo palinsesto di DayDreamer: in onda solo di domenica e i fan protestano sui social

Sono tantissimi i commenti negativi apparsi sotto al post pubblicato sui social da MediasetPlay, dove i fan di DayDreamer chiedono di aggiungere appuntamenti alla programmazione settimanale della serie, piuttosto che mandarla in onda soltanto di domenica pomeriggio.

"Programmazione assurda, state distruggendo questa bellissima serie", ha scritto una fan e in tanto avanzano addirittura la proposta di tornare a trasmettere la serie turca in prima serata, come era già accaduto lo scorso settembre con una puntata speciale della durata di tre ore.

E in quell'occasione DayDreamer aveva dimostrato, ancora una volta, la sua forza e il suo alto gradimento sul pubblico televisivo dato che riuscì a portarsi a casa una media di oltre 2,5 milioni di spettatori pari ad uno share che arrivò alla soglia del 13%.

Le anticipazioni di DayDreamer del 15 novembre

In attesa di scoprire se Mediaset prenderà in considerazione le proteste dei numerosi fan della serie con Can Yaman, le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda di domenica pomeriggio rivelano che Sanem deciderà di riunire tutta la squadra creativa dell'agenzia fotografica a casa sua.

Lo scopo è quello di cominciare a lavorare insieme ad un nuovo progetto all'insaputa di Can Divit, sperando di non deludere le aspettative del fotografo.