Non c'è pace per DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata Serie TV turca con protagonista Can Yaman che continua ad appassionare il pubblico di Canale 5. Dopo la sospensione in daytime dello scorso settembre, per lasciare spazio al ritorno di Uomini e Donne, la serie tv è stata trasferita nel weekend della rete ammiraglia Mediaset con l'appuntamento del sabato e della domenica in prima visione assoluta. Tuttavia, dal 14 novembre ci sarà un nuovo cambio programmazione per la serie, confermato in queste ore sul profilo ufficiale Instagram della trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Confermata la cancellazione di DayDreamer dal sabato: dal 14 novembre ritorna Amici

La notizia, infatti, circolava nell'aria già da svariate settimane e riguardava proprio il ritorno del talent show Amici, a partire da sabato 14 novembre nel palinsesto del sabato pomeriggio di Canale 5. L'indiscrezione inizialmente era stata lanciata da Tvblog e in queste ore è arrivata la conferma ufficiale.

Amici 20 debutterà proprio sabato 14 novembre, nello slot orario che va dalle 14:10 alle 16:00 circa, ossia quello che attualmente è occupato dalla puntata speciale di DayDreamer. Questo vuol dire che da quel giorno non ci sarà più spazio nel palinsesto di Canale 5 per le nuove puntate della serie tv con protagonisti Can e Sanem dato che alle 16:00 è previsto l'appuntamento con Verissimo, il seguitissimo talk show condotto da Silvia Toffanin.

La serie tv DayDreamer con Can Yaman dovrebbe proseguire solo di domenica

E così DayDreamer perde la puntata del sabato pomeriggio per lasciare spazio al ritorno del fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi e dovrebbe proseguire la sua corsa soltanto di domenica. Poche ore prima che arrivasse l'annuncio ufficiale della partenza di Amici per sabato 14 novembre, sulla pagina Instagram di Tvblog hanno risposto ad alcune domande dei fan della serie con Can Yaman, che si chiedevano se ci fossero novità per la programmazione futura.

Anche Tvblog conferma che con il ritorno del talent, DayDreamer non è più in palinsesto al sabato pomeriggio ma dovrebbe comunque rimanere di domenica con un singolo episodio in onda dalle 16:20 circa. Di sicuro la cancellazione della puntata del sabato non renderà contenti i numerosi fan che in queste settimane ne hanno decretato il successo della serie anche nel daytime del weekend.

Da non dimenticare, poi, che la serie ha dimostrato di essere molto forte anche in prime time. Lo scorso settembre, infatti, Canale 5 scelse di trasmettere una serata speciale con la serie, la quale riuscì a conquistare l'attenzione di oltre 2,5 milioni di spettatori, dimostrando e confermando di essere ormai entrata nel cuore degli spettatori.