Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con DayDreamer - Le ali del sogno e gli spoiler delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che ci saranno dei colpi di scena nella relazione tra Can e Sanem. I due, infatti, complice il piano del perfido Yigit che riuscirà a separarli, si allontaneranno definitivamente e questa volta il fotografo deciderà anche di lasciare Istanbul per iniziare una nuova vita lontano da Sanem. Ma il giorno in cui ritornerà di nuovo in patria, si renderà conto che è proprio lei la donna della sua vita e così proverà di nuovo a conquistarla.

DayDreamer, gli spoiler delle puntate turche

Nel dettaglio, gli spoiler di DayDreamer rivelano che Can una volta tornato di nuovo ad Istanbul capirà che c'è ben poco da fare: il suo cuore non ha mai smesso di battere per la sua amata Sanem e proprio per questo motivo deciderà di non arrendersi e di provare di nuovo a conquistarla.

Una missione che non sarà per nulla facile, dato che Yigit ha mantenuto le sue promesse e ha fatto in modo che la Aydin pubblicasse il suo primo libro, diventato un grande successo. Tuttavia Can deciderà di giocarsi il tutto per tutto e così farà credere a Yigit di essere in possesso di alcuni filmati che testimoniano il fatto che fu Yigit a gettare il romanzo tra le fiamma e non lui.

Can ritorna e vuole riconquistare Sanem

Il perfido editore, infatti, aveva fatto credere a Sanem che fosse stato il suo fidanzato a gettare nel fuoco il romanzo e in questo modo ne causò la loro separazione. Dopo questo annuncio bomba, Yigit andrà in ansia e correrà subito da Huma per chiederle aiuto, temendo che Can possa davvero incastrarlo.

Gli spoiler delle nuove puntate di DayDreamer rivelano che a quel punto Huma e Yigit si metteranno al lavoro per un nuovo piano diabolico. Can, però, prevedendo le mosse dell'astuto nemico, chiederà a Emre di spiarlo per prevederne i movimenti.

Il piano di Can contro Yigit

L'editore si recherà presso la nuova abitazione dove Can si è trasferito dopo il suo ritorno ad Istanbul e proverà a forzare la serratura per entrare in possesso delle prove che testimoniano la sua colpevolezza.

Proprio quando Emre chiederà a suo fratello di correre a casa, così da poter incastrare Yigit, ci sarà il colpo di scena.

Huma si recherà a casa della sua nemica Mihriban tornata di nuovo assieme ad Aziz, ex marito della madre di Can ed Emre. Tra le due donne ci sarà un'accesa discussione, al termine della quale Huma perderà i sensi: a quel punto i suoi figli saranno costretti a soccorrerla e Yigit porterà avanti il suo astuto piano.

A quel punto Yigit appiccherà l'incendio nella nuova abitazione di Can, così da poter distruggere ogni prova.