La storia d'amore tra Can e Sanem sarà al centro delle nuove puntate di DayDreamer in onda su Canale 5. Le trame delle puntate turche della Serie TV rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che avranno come protagonista la coppia che fa sognare il pubblico televisivo italiano. I due, infatti, saranno costretti a fare i conti con l'ennesimo piano contro di loro che questa volta verrà architettato da Yigit, il quale riuscirà a separarli. Can e Sanem prenderanno due strade diverse e quando avranno la possibilità di rivedersi, la Aydin non nasconderà il suo odio nei confronti del fotografo tornato a Istanbul.

DayDreamer, trame turche: Can lascia Istanbul e dice addio a Sanem

Nel dettaglio, dopo che Yigit accuserà Can di aver bruciato il libro che Sanem stava scrivendo, gettandolo tra le fiamme del camino, il fotografo deciderà di andarsene via definitivamente da Istanbul. La giovane Aydin, infatti, non crederà alla versione dei fatti raccontata da Divit e per tale motivo deciderà di mettere la parola fine alla loro storia d'amore.

Un duro colpo per Can, il quale si renderà conto che non ha più senso restare ancora ad Istanbul, dato che ormai ha perso la persona più importante della sua vita. Motivo per il quale Can sparirà per un bel po' di tempo, lasciando Sanem nel vortice della disperazione.

Sanem ricoverata dopo l'addio del fotografo

Dopo il suo addio, la vita della ragazza cambierà drasticamente. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che la ragazza si trasferirà in campagna e proverà ad iniziare una nuova vita ma per lei non sarà affatto facile superare lo choc per la separazione dal suo amato.

La situazione di Sanem, infatti, non sarà affatto delle migliori al punto che la donna comincerà ad assumere dei farmaci e sarà necessario anche il ricovero all'interno di una clinica specializzata. La vita di Sanem, però, verrà nuovamente sconvolta dal ritorno del tutto inaspettato di Can che deciderà di tornare per qualche tempo ad Istanbul.

Sanem rinfaccia il suo odio a Can

La presenza del fotografo non passerà affatto inosservata e sarà anche protagonista di un timido incontro con la sua ormai ex fidanzata. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che la reazione di Sanem non sarà affatto delle migliori. Nel momento in cui si ritroverà 'faccia a faccia' con il giovane Divit non si farà problemi a gettargli in faccia tutto l'odio che prova nei suoi confronti per averla fatta soffrire. Sanem, infatti, non riuscirà a perdonare Can per la sua decisione di andarsene via senza darle alcun tipo di spiegazione e mettendo così la parola 'fine' alla loro storia d'amore. Un duro colpo per la Aydin costretta anche al ricovero.