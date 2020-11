La soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno continuerà a regalare delle forti emozioni al pubblico. Nel corso dei prossimi episodi, ci sarà un ritorno di fiamma che vedrà protagonisti il signor Aziz Divit (Ahmet Somers) e Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak).

Il padre di Can ed Emre - dopo tanto tempo - ritroverà casualmente la donna che ha amato quando era soltanto un ragazzo, e da cui si vide costretto a prendere le distanze a causa dell’ex moglie Huma (Ipek Tenolcay).

DayDreamer, spoiler turchi: Aziz inscena un malore per far riconciliare Sanem e Can

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse anche su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che i telespettatori assisteranno all’ingresso di Mihriban dopo un salto temporale di un anno.

Quest’ultima sarà la proprietaria della tenuta in cui Sanem (Demet Özdemir) andrà a vivere con l’amica Deniz (Başak Gümülcinelioğlu), a seguito della brusca rottura con Can (Can Yaman). La new entry si farà subito notare per via del rapporto che la legherà ad Aziz.

Tutto inizierà quando il signor Divit fingerà di stare male per soggiornare a casa della scrittrice, con l’unico obiettivo di far tornare la fanciulla tra le braccia del suo primogenito Can. Quest’ultimo e Sanem avevano smesso di rivolgersi la parola dopo essere stati vittime a loro insaputa delle macchinazioni di Huma e Yigit (Utku Ates).

Aziz Divit dimostra a Mihriban di non averla mai dimenticata, Leyla ed Emre impediscono a Huma di cenare dagli Aydin

Aziz grazie al suo piano si ricongiungerà con Mihriban: i due ebbero una storia d’amore in un lontano passato, purtroppo finita a causa di Huma, che fece il possibile per conquistare il cuore di Divit.

Sin da subito Aziz dimostrerà di non essersi mai dimenticato della sua ex fiamma, infatti le dirà di volerla frequentare. A questo punto Aziz porterà a cena Mihriban da Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez), servendosi della complicità di Emre (Birand Tunca) e della nuora Leyla (Oznur Serceler).

Come previsto, la madre di Sanem rimarrà senza parole quando scoprirà quale rapporto esiste tra i suoi ospiti, ma eviterà di metterli sotto pressione con il timore di poterli infastidire. La serata rischierà di essere rovinata da Huma, che a sorpresa si presenterà nell’abitazione degli Aydin: per fortuna ad evitare il peggio ci penseranno Leyla ed Emre, i quali troveranno la soluzione per impedire alla signora Divit di incontrare la sua rivale in amore: infatti risolveranno il problema, invitando Huma a cenare con loro in un ristorante.