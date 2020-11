Giovedì 12 novembre andrà in onda su Rai 1 la nona puntata di Doc - Nelle tue mani. I recenti spoiler preannunciano un episodio (il quindicesimo) ricco di colpi di scena intitolato "Veleni". Secondo le recenti anticipazioni, nel corso della puntata Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) dovrà rispondere ad alcune accuse che gli verranno fatte. L’ex primario del Policlinico Ambrosiano sarà accusato, infatti, di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica, quella relativa al Satonal. Fanti non si ricorderà nulla in merito al suo passato, in quanto ha cancellato dalla mente i suoi ultimi 12 anni di vita.

Tale vicenda è accaduta in quanto il padre di un ragazzo deceduto nel suo reparto, per vendicare il figlio, ha sparato in fronte all'ex primario causandogli un grave danno cerebrale. Ora Fanti si avvalerà dell'aiuto dei colleghi per far luce sulla vicenda.

Anticipazioni del 12 novembre di Doc - Nelle tue mani

Nel quindicesimo episodio di Doc- Nelle tue mani, che andrà in onda giovedì 12 novembre alle 21:25 su Rai 1, Andrea Fanti dovrà affrontare una spiacevole insinuazione nei suoi confronti, ovvero verrà accusato di aver falsificato dei dati di una sperimentazione di un farmaco. A rivelare queste pesantissime calunnie sarà un ex specializzando del "Doc" Andrea Fanti. In seguito a queste accuse Andrea Fanti sarà molto provato.

Essere accusato di aver falsificato i dati di una sperimentazione provocherà nell’ex primario una grande angoscia, soprattutto perché, avendo perso la memoria, farà fatica a capire se le accuse che lo riguardano corrispondano al vero.

Episodio 15: Agnese avrà un grave malore

Nella prossima puntata di Doc - Nelle tue mani, Andrea si confronterà con i colleghi chiedendo loro come siano andate realmente le cose in merito ai presunti errori sulla sperimentazione.

Il giovane Lorenzo, nel frattempo farà di tutto per far si che la sua ex ragazza Chiara, ricoverata al Policlinico per una grave cirrosi epatica venga inserita nella lista dei trapianti. Purtroppo però oltre alle accuse attribuite al dottor Fanti si uniranno anche le condizioni di salute dell’ex moglie del dottore.

Agnese, infatti, nella puntata del 12 novembre, avrà un improvviso malore e le sue condizioni desteranno preoccupazioni. Le anticipazioni non rivelano ulteriori dettagli in merito al malore accusato dalla direttrice sanitaria del noto Policlinico Ambrosiano.