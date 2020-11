L’amatissimo sceneggiato iberico Il Segreto continua ad arricchirsi di colpi di scena. Nel corso degli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, Alberto Santos (Gonzalo Trujillo) farà di tutto per poter dimostrare il coinvolgimento di Ignacio Solozabal (Manuel Reguiero) con la morte di suo padre.

Il nuovo arrivato potrà contare sull’aiuto di Maria Jesus (Lidia Navarro) per vendicare il lutto subito. Il giornalista infatti approfitterà del momento giusto per minacciare l’uomo d’affari, dicendogli che lo farà arrestare.

Il segreto, spoiler: Maria Jesus promette di farla pagare a Ignacio

I telespettatori italiani hanno già assistito all’arrivo a Puente Viejo di Maria Jesus, la madre biologica di Pablo. Dalle anticipazioni spagnole, si evince che si scoprirà che il vero obiettivo della donna non sarà quello di conoscere il figlio. Sin da subito Ignacio sospetterà delle intenzioni della sua ex amante, e sarà convinto che abbia un piano ben preciso da portare al termine. In un primo momento Solozabal crederà che Maria Jesus voglia ottenere del denaro per poi far perdere di nuovo le sue tracce.

La situazione si complicherà quando Ignacio deciderà di far ascoltare a Pablo un confronto avuto con sua madre: in tale circostanza l’uomo d’affari inviterà l’ex amante a lasciare il paese iberico in cambio di soldi.

Maria Jesus non sapendo di essere ascoltata dal figlio, accetterà l’offerta finanziaria di Solozabal. Pablo ovviamente dopo essersi posto delle domande troverà il coraggio di affrontare la madre, e le dirà di aver sentito la conversazione tra e lei e suo padre. Maria Jesus delusa dalla sua ex fiamma giurerà di fargliela pagare.

Solozabal minacciato da Alberto Santos, Pablo si schiera dalla parte del padre

A questo punto la new entry per riuscire a vendicarsi si servirà della complicità di Alberto Santos, il giornalista approdato nella cittadina iberica per fare delle indagini sul decesso avvenuto anni fa nella fabbrica di Solozabal situata a Bilbao.

Sarà proprio il giornalista a far sapere ad Ignacio che la vittima era suo padre, mentre Maria Jesus è sua zia. Alberto in poche parole convinto che il suo genitore sia stato ucciso per fare pressioni alla madre di Pablo, minaccerà Ignacio dicendogli di farlo finire dietro le sbarre del carcere con Urrutia per aver nascosto il loro crimine.

A gran sorpresa Pablo dopo essersi sentito in colpa per quanto accaduto si schiererà dalla parte del padre, infatti si recherà nella stanza dell’ostello in cui soggiornava sua madre. Il giovane Centeno spererà di trovare qualche prova per aiutare Urrutia, non ottenendo purtroppo alcun risultato.