La mancata squalifica di Francesco Oppini e Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 5 continua a tenere banco. In una nuova intervista per Fanpage.it Denis Dosio ha dato adito ad un duro sfogo. Il 19enne dopo essere stato squalificato dal reality show per una presunta bestemmia si è sentito vittima di un'ingiustizia. Secondo l'ex gieffino, sono state adottate due pesi e due misure.

La versione dell'ex gieffino

Denis Dosio è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5 per avere pronunciato una bestemmia alle 2 di notte. Intervistato da Fanpage.it l'ex gieffino ha espresso la sua opinione sulla mancata squalifica di Francesco Oppini e Paolo Brosio.

Denis Dosio sostiene che al momento del provvedimento nessuno degli autori sapeva dargli una motivazione valida: "Il mio era un intercalare". Il 19enne ha spiegato che come Paolo, anche lui viene da una famiglia molto religiosa: "Brosio ha la sua immagine e io no". Il giovane ha confidato che gli autori al momento della squalifica gli hanno riferito che molte persone si erano sentite offese per la frase pronunciata.

L'ex concorrente del Reality Show ha sperato fino alla fine che Paolo Brosio non venisse eliminato dal programma, perché la loro non era affatto una parola blasfema ma una parola in gergo. Denis ha ammesso che pensava di essere mandato in nomination d'ufficio, ma non è avvenuto: "Sono stato buttato fuori come il bestemmiatore del Grande Fratello".

Con il passare dei giorni, Dosio aveva smaltito la rabbia ma l'atteggiamento le frasi gravissime pronunciate da Francesco lo hanno portato a pensare nuovamente alla vicenda: "Le stesse persone non si sentono offese quando Oppini dice quelle cose?" A Fanpage.it il 19enne sembra avere le idee chiare sulla sua posizione: "Mi scaldo perché sono stato vittima di un'ingiustizia".

A detta dell'ex gieffino, il suo nome non era così influente come quello di Paolo Brosio o Francesco Oppini.

L'appello ad Alfonso Signorini

Denis Dosio ha spiegato a Fanpage.it che non è presente in studio perché i concorrenti che vengono squalificati subiscono la rescissione del contratto. Il diretto interessato ha precisato di non avere pagato nessuna penale, così come non ha perso nulla del cachet pattuito.

Il 19enne ha detto che non farà ricorso contro il duo Brosio-Oppini, perché il Grande Fratello Vip per lui rimane un gioco. Tuttavia ha sentito che il suo sogno è stato interrotto per una stupidaggine. Prima di concludere l'intervista, l'ex concorrente del reality show di Canale 5 ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini: "Fatemi rientrare nella Casa". Se la frase di Paolo Brosio è stata giudicata un'intercalare e Francesco Oppini è un bravo ragazzo, anche Denis si sente in dovere di tornare in gioco.