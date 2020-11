La mancata squalifica al Grande Fratello Vip 5 di Francesco Oppini continua a tenere banco. Selvaggia Lucarelli ha espresso un commento negativo nei confronti del programma e del conduttore. A detta della giornalista, all'interno del reality show verrebbero passati dei messaggi sbagliati. Ma non solo, le squalifiche verrebbero prese solo nei confronti di alcuni concorrenti.

Il commento della giornalista

Lo scorso lunedì 2 novembre, Francesco Oppini è stato graziato dal Grande Fratello Vip 5. Il figlio di Alba Parietti parlando con Tommaso Zorzi ha pronunciato delle frasi sessiste su Dayane Mello e Flavia Vento.

Per quanto riguarda la prima ha detto: "A Verona la violentano". Sulla seconda invece, ha affermato: "Ad alcuni uomini queste donne fanno venire voglia di alzare le mani". Alfonso Signorini ha spiegato al 38enne che la produzione del reality show ha scelto di non squalificarlo, perché fuori dalla Casa di Cinecittà ha sempre avuto un grande rispetto per la sua compagna Cristina.

Selvaggia Lucarelli ha commentato la decisione del programma in modo negativo. La giornalista di TPI ha sottolineato che, il Grande Fratello Vip 5 si è comportamento in maniera differente sulle squalifiche agendo con due pesi e due misure. Lucarelli in modo sarcastico ha affermato: "Siccome Oppini non ha avuto rapporti con nessuno nella Casa, va graziato".

Inoltre la giornalista ha fatto un confronto tra la squalifica di Denis Dosio e il mancato provvedimento per il figlio di Alba Parietti: "Oppini ha 38 anni, mica è un ragazzetto che va capito. Sempre al GF un ragazzino di 19 anni è stato mandato a casa per una bestemmia". Secondo la 46enne anche Fausto Leali è stato punito con la squalifica dal reality show, ma chi era intorno a lui è restato in silenzio per non prendere una presa di posizione.

Prima di concludere il suo intervento, Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini: "Queste sono le lezioni che danno il programma e il conduttore".

Salvo Veneziano critico con Signorini

In seguito alla mancata squalifica di Francesco Oppini dal Grande Fratello Vip 5, Salvo Veneziano ha dato adito ad un duro sfogo.

Il pizzaiolo siciliano, su Instagram, è stato piuttosto critico nei confronti di Alfonso Signorini: "La legge è uguale per tutti, ci sono figli e figliastri". Salvo si è sentito offeso come marito e come padre, visto che lui è stato squalificato dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip per un episodio analogo. Salvo come Francesco, fuori dalla Casa di Cinecittà è un marito e un padre modello: "Io ero un assassino?"

Infine, l'ex gieffino ha accusato il conduttore del reality show di utilizzare due pesi e due misure in base al concorrente che sia ha di fronte.