Un ex protagonista discusso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dopo essere stato eliminato dal Reality Show ha espresso il suo disappunto per Adua De Vesco. Si tratta ovviamente di Massimiliano Morra, che ospite a Casa Chi ha fatto sapere di aver visto determinati video della gieffina siciliana di cui non era a conoscenza.

L’attore partenopeo sembra essersi ricreduto sulla trasparenza della sua ex coinquilina nei suoi confronti.

Massimiliano Morra dubita della sincerità di Adua Del Vesco

Nonostante Massimiliano Morra non si trova nella casa del GF Vip, sul web si continua a parlare del suo rapporto con Adua Del Vesco.

I due attori nel reality show sono riusciti a costruire un forte legame di amicizia, dopo aver raccontato di non aver avuto nessuna storia d'amore in passato. Una volta tornato alla normalità, Massimiliano si è mostrato particolarmente deluso da Rosalinda Cannavò. Intervistato da Casa Chi, infatti l’attore ha criticato Adua arrivando addirittura a dubitare della spontaneità della 27enne, per le accuse lanciate contro di lui durante le prime settimane di permanenza nel programma.

Per la precisione Morra si è lamentato per essere apparso come un mostro, dalle parole pronunciate da Adua. L’ex gieffino pur avendo ribadito di aver corteggiato in modo assiduo la compagna di fiction all’epoca perché le piaceva tanto, ha spiegato che anche la fanciulla aveva un interesse sentimentale nei suoi confronti.

L’attore napoletano crede di essere stato eliminato dal GF Vip a causa di Rosalinda

A questo punto Massimiliano Morra senza peli sulla lingua ha dichiarato di aver cominciato a credere che Del Vesco abbia condizionato gli altri compagni di gioco, influendo sul suo percorso e molto probabilmente sulla sua eliminazione.

Morra ha anche spiegato di aver sempre cercato di aiutare la sua finta ex fidanzata Adua, dandole dei consigli con l’obiettivo di farle cogliere gli aspetti più positivi del reality condotto da Alfonso Signorini.

L’attore napoletano ha continuato a dichiarare di essere rimasto dispiaciuto dall’atteggiamento di Rosalinda, affermando: “Penso che alcune cose lei me le avrebbe dovute dire in faccia e non l’ha fatto”.

Per concludere Massimiliano dopo non aver escluso la possibilità di chiarire con Adua, ha fatto sapere anche cosa pensa di Dayane Mello dichiarando di considerarla una persona schietta e di essere stata l’unica persona che l’ha difesa quando aveva tutta la casa contro. Inoltre l’ex gieffino ha appoggiato la tesi dell'opinionista Antonella Elia, sostenendo che la modella brasiliana sia finita in nomination a causa delle coalizioni dei concorrenti della stanza arancione.