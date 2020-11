In questi giorni, Tommaso Zorzi si sta mostrando parecchio rammaricato e cupo nella casa del GF Vip. Il ragazzo ha palesato il suo disagio nel non ricevere sorprese da parte di sua madre. Stando a quanto emerso, pare che la signora in questione abbia rifiutato di mettersi in collegamento con il figlio.

L'argomento è stato affrontato da Tommaso con alcuni coinquilini della casa e tutti si sono mostrati parecchio comprensivi verso il ragazzo. Anche Patrizia De Blanck ha difeso il giovane scagliandosi contro sua madre. Le parole della contessa, però, non sono state gradite dai fan di Zorzi, che lo seguono da casa.

Patrizia attacca la mamma di Tommaso al GF Vip

Tommaso Zorzi ha avuto un nuovo crollo emotivo nella casa del GF Vip. Il ragazzo ha ammesso di sentire molto la mancanza di sua madre. Il fatto che la donna non decida di far sentire a suo figlio la sua presenza attraverso una sorpresa o un messaggio sta incupendo molto lo stato d'animo dell'influencer. Il ragazzo, allora, nella giornata del 4 novembre, si è sfogato con alcuni compagni d'avventura e ha palesato tutto il suo malessere. Nell'apprendere tali parole, Patrizia De Blanck non è riuscita a trattenersi e ha attaccato la mamma di Tommaso. Nello specifico, la contessa ha detto: "Che razza di madre".

Il web non apprezza le parole della contessa

L'intervento di Patrizia contro la madre di Tommaso, però, non è stato affatto gradito dai fan di Zorzi. In molti, infatti, si sono riversati su Twitter per attaccare pesantemente la contessa. Alcuni utenti hanno scritto: "Ma Patrizia come si permette di giudicare la mamma di Tommaso?".

Considerando il polverone che si è sollevato, la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, ha deciso di intervenire sui social per spiegare un po' meglio come stiano le cose. La ragazza ha detto che, purtroppo, non dipende da loro il mettersi o meno in contatto con il concorrente.

L'intervento della sorella di Tommaso

Gaia ha scritto su Twitter: "Ho scritto a Guenda, Myriam e mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa". In seguito ha aggiunto: "Franci con la K doveva salutarmelo la puntata scorsa, ma si è dimenticata": La protagonista, per confermare la sua versione dei fatti, ha mostrato anche gli screen delle conversazioni intercorse con Guenda e con Myriam. Alla prima, Gaia aveva scritto: "Non sono ancora riuscita a sentirlo e vorrei davvero che sapesse che la sua famiglia c'è". Alla seconda, invece, la ragazza aveva chiesto se potesse far arrivare un messaggio a suo fratello da parte dei suoi cari. A quanto pare, dunque, la famiglia di Tommaso starebbe provando ad avere un contatto con lui, ma pare sia la produzione a non permetterlo.