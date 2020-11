Nella casa del GF Vip si è consumata una lite molto accesa tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. Tutto è nato nel momento in cui la seconda ha chiesto alla contessa se potesse sistemarle i capelli. Patrizia, però, non ha gradito il tono adoperato dalla sua interlocutrice e ha sbottato duramente contro di lei.

Orlando è scoppiata in lacrime e Maria Teresa ha provato a tranquillizzarla. Nel farlo, però, la showgirl si è lasciata scappare una frase in merito alla presunta scarsa igiene della contessa. Ad ogni modo, le due litiganti sono riuscite a chiarirsi e il diverbio si è concluso con un forte abbraccio.

La lite tra Patrizia e Stefania al GF Vip

Patrizia De Blanck e Stefania Orlando hanno avuto un acceso diverbio in queste ore all'interno della casa del GF Vip. Il disguido è cominciato quando Stefania ha chiesto alla donna se potesse farle lo shampoo e sistemarle i capelli. La contessa, però, ha interpretato con un'accezione negativa le sue parole, al punto da allontanare la sua interlocutrice con modi bruschi. Orlando, allora, è andata via piangendo e si è chiusa in camera da letto. In tale occasione ha detto: "La contessa ogni volta deve rispondere male, adesso mi chiudo in camera e non esco più". Maria Teresa ha inseguito la sua amica ed ha provato a spiegarle il punto di vista di Patrizia.

Maria Teresa Ruta e la scarsa igiene della contessa

Ruta ha detto: "Tu hai detto ad alta voce una cosa?" Stefania ha annuito e Maria Teresa ha proseguito: "Allora lei non vuole che si sappia che si lava poco". Orlando è rimasta senza parole e la sua interlocutrice ha proseguito: "Io lo so perché anche mia mamma è così".

A quanto pare, dunque, secondo le dichiarazioni della mamma di Guenda, la contessa si sarebbe arrabbiata con Stefania in quanto quest'ultima avrebbe annunciato a gran voce che lei si sarebbe dovuta lavare i capelli. Ad ogni modo, l'intervento di Maria Teresa è servito a placare un po' gli animi. Dopo poco, infatti, Stefania è andata in giardino da Patrizia per scusarsi.

Orlando e De Blanck fanno la pace in giardino

L'ex conduttrice Rai ha detto, tra le lacrime, di aver esagerato nelle reazioni, ma è un po' nervosa in questi giorni. Patrizia, dal canto suo, è rimasta alquanto sbalordita dinanzi le scuse della sua interlocutrice e si è intenerita. Dopo aver ascoltato la coinquilina, infatti, De Blanck l'ha abbracciata e le due hanno fatto pace. Nella conversazione, poi, si è intromesso anche Francesco Oppini. Quest'ultimo, rivolgendosi a Stefania, ha detto: "Hai capito per cosa arriviamo a piangere adesso?" Patrizia ha aggiunto: "Pensate come stiamo messi, stiamo messi male".