Non c'è pace per Pierpaolo Pretelli al GF Vip: dopo che Elisabetta gli ha ribadito che tra loro non c'è nessuna storia d'amore, il ragazzo ha addirittura dovuto fare i conti con la gelosia della sua "amica speciale". Come documenta un video che è stato pubblicato anche sul sito ufficiale del reality, la Gregoraci ha infatti trattato in malo modo l'ex velino quando sono andati a dormire: i fan sostengono che la calabrese si sia risentita delle attenzioni che il giovane ha riservato a Dayane e a Giulia durante la serata.

Elisabetta 'mette il muso' a Pierpaolo al GF Vip

Il giorno precedente ad una nuova puntata del GF Vip, i concorrenti si sono scatenati con balli e canti in giardino.

Prima di andare a dormire, in particolare, alcuni abitanti della casa più spiata d'Italia hanno danzato a ritmo di musica.

Un'inquilina, però, è andata a letto con un po' di malumore: come mostra un video che è stato caricato sul sito ufficiale del programma, Elisabetta Gregoraci ha infatti respinto le solite coccole di Pierpaolo con fermezza.

I fan che hanno assistito alla diretta su Mediaset Extra, raccontano che la Gregoraci avrebbe messo il muso a Pretelli dopo averlo visto avvicinarsi ad altre due donne del cast: a Dayane Mello per fare un ballo e a Giulia Salemi per darle delle caramelle.

Le attenzioni che l'ex velino ha riservato a due ragazze della casa sarebbero la ragione principale per la quale la showgirl calabrese ha cacciato il giovane dal suo letto prima di addormentarsi.

La scenata notturna di Elisabetta al GF Vip

"Guarda che è inutile, stai di là. Non rompere, ciao. E non mi stressare", ha detto Elisabetta a Pierpaolo che stava provando ad abbracciarla sotto le coperte come fa quasi tutte le notti da quando è iniziato il loro legame al GF Vip.

La Gregoraci ha anche chiesto ad Enock di richiamare il suo amico, ma le parole della donna hanno fatto risentire Pretelli che ha detto: "Ma che cosa sono, un cane?

".

"È arrivato il fenomeno", ha tagliato corto la soubrette prima di abbandonarsi al sonno da sola nel suo letto.

Il fratello di Mario Balotelli ha fatto notare all'ex velino che la reazione che ha avuto la calabrese l'altra notte, è tutt'altro che una cosa brutta per lui: la gelosia che Elisabetta ha dimostrato di provare per Pierpaolo, potrebbe infatti confermare che per lui prova qualcosa di più profondo dell'amicizia.

Selvaggia Roma punta Pierpaolo al GF Vip

A far arrabbiare ancora di più Elisabetta, potrebbe essere la nuova concorrente del GF Vip: stasera, venerdì 13 novembre, Selvaggia Roma entrerà nella casa più d'Italia per restarci dopo essere stata bloccata dal Coronavirus un paio di settimane fa.

L'influencer non ha mai nascosto di provare un forte interesse per Pierpaolo (col quale si dice abbia già avuto un breve flirt in passato), e il suo ingresso potrebbe minare l'equilibrio già precario che c'è ultimamente tra i "gregorelli".

La sera precedente al suo esordio nel reality, inoltre, la romana ha punzecchiato la Gregoraci con un'Instagram Stories nella quale ha scritto: "Ricapitolando. Mano sul cuore, ha una persona fuori ma testa Pierpaolo al galoppo".

La giovane faceva riferimento ad una foto nella quale la showgirl è a cavalcioni sull'ex velino sul divano, un'immagine dalla quale si dice potrebbe aver tratto spunto Stefano Coletti per provocare Elisabetta sui social network.

Insomma, il legame tra i due protagonisti del Grande Fratello Vip 5 è sempre più in bilico: l'ex moglie di Briatore non intende lasciarsi andare con Pretelli ma, nel momento in cui lui si avvicina un po' di più ad altre donne, mette il muso e lo tratta male come farebbe qualsiasi persona gelosa.