Prosegue la programmazione della soap tv americana "Beautiful" che da oltre 20 anni viene trasmessa su Canale 5. Secondo le trame degli episodi in onda da lunedì 16 a sabato 21 novembre, il rapporto tra Brooke e Ridge sarà sempre più in crisi. Forrester accetterà la proposta di Shauna e aiuterà Flo ad uscire di prigione, evitando in questo modo che la ragazza possa testimoniare contro Thomas. Brooke reagirà in malo modo alla notizia e vorrà che il giovane Forrester abbandoni subito la loro casa. Inoltre Logan litigherà con Shauna e quest'ultima approfitterà dei problemi tra Brooke e Ridge, per avvicinarsi all'uomo.

Ridge acconsente alla proposta di Shauna di aiutare Flo

Nella puntata di "Beautiful" di lunedì 16 novembre, Shauna rivolgerà a Ridge un accorato appello affinché possa far uscire di prigione Flo [VIDEO] e accettare l'immunità per sua figlia. Forrester penserà seriamente alla possibilità di far andare via di prigione la ragazza. Intanto la giovane Fulton riceverà in carcere la visita di Steffy. Nell'episodio di martedì 17 novembre, Ridge acconsentirà affinché Flo possa usufruire dell'immunità. In questo modo la ragazza lascerà il carcere, ma nello stesso tempo ne beneficerà Thomas. La deposizione che farà la ragazza non sarà contro Thomas.

Ridge e Brooke sono sempre più in crisi

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 18 novembre, Wyatt proverà a ricucire il rapporto con Sally, ma la donna lo tratterà con molta freddezza e sarà refrattaria nei confronti dell'uomo.

In tutto questo Flo si recherà dal giovane Spencer e gli chiederà perdono per tutto il male che gli ha rimediato.

Nella puntata di giovedì 19 novembre, Ridge e Brooke avranno un confronto molto acceso e discuteranno animatamente. Il motivo dipenderà dal fatto che la donna vorrà che Thomas lasci la loro casa, mentre l'uomo si opporrà fortemente.

Dopo aver litigato con la moglie, Forrester pieno di collera si ubriacherà al Bikini.

Wyatt respinge ogni tentativo di chiarimento di Flo

Secondo le trame di venerdì 20 novembre, alla fine di uno scontro molto acceso tra Brooke e Shauna, quest'ultima verrà cacciata in malo modo da casa. La Fulton si recherà al Bikini dove vedrà Ridge.

L'uomo non se la sentirà di parlare con la donna e finirà per ubriacarsi. Nella puntata di sabato 21 novembre, Ridge berrà molto e questa sarà l'occasione ideale che Shauna aspettava per poter avvicinarsi a lui. Infine Flo proverà un disperato tentativo di rinsaldare il legame con Wyatt, ma il ragazzo sarà deciso nel respingerla perché non proverà alcuna fiducia nei suoi confronti.

Per chi non riuscirà a seguire i nuovi episodi di "Beautiful", ricordiamo che potrà rivederli su Mediaset Play, la piattaforma streaming gratuita della rete del Biscione.