In queste ore si sta molto parlando di Selvaggia Roma, attualmente concorrente del GF Vip. Sia sui social sia in alcune trasmissioni televisive, infatti, si stanno affrontando argomenti che riguardano l'influencer. Tra le varie questioni, ce n'è una che sta generando curiosità e riguarda il vero nome della protagonista.

Secondo quanto emerso sul web, e anche a quanto riportato dalla sua ex amica Eliana Michelazzo, pare che il vero nome della concorrente sia Sabrina Haddaji. Inoltre, anche sulla sua data di nascita sembrano esserci delle informazioni contrastanti.

Il presunto vero nome di Selvaggia Roma è Sabrina Haddaji

Tra i personaggi che stanno generando maggiore scalpore al GF Vip c'è sicuramente, Selvaggia Roma. Quest'ultima non ha mai detto di aver cambiato il suo nome originale per averlo trasformato in uno d'arte. La sua ex amica Eliana Michelazzo, infatti, ha pubblicato le foto del suo curriculum e anche di un versamento bancario in cui la concorrente del Reality Show si chiama in modo diverso. Il nominativo che compare è quello di Sabrina Haddaji. Andando con ordine, però, pare che la ragazza abbia modificato il suo nome in modo graduale. Nel 2011, infatti, la donna si è affacciata per la prima volta nel mondo dello spettacolo e si è fatta conoscere come Selvaggia Haddaji.

Il motivo per cui Selvaggia avrebbe cambiato nome

Questo, dunque, vuol dire che la ragazza ha voluto, in un primo momento, mantenere il suo cognome di origini tunisine. Successivamente, però, quando è sbarcata a Uomini e Donne per corteggiare il tronista Alessio Lo Passo, pare abbia scelto di modificare anche il cognome scegliendo Roma.

Il tutto, dunque, sembrerebbe essere stato fatto per sfondare nel mondo dello spettacolo. Nel 2017, poi, Selvaggia ha partecipato a Temptation Island, in qualità di fidanzata di Francesco Chiofalo. Quello è stato il momento in cui la ragazza ha avuto un maggiore ritorno mediatico in quanto la loro relazione è stata parecchio movimentata.

Le incongruenze sulla data di nascita

Ad ogni modo, ci sarebbe anche un'altra incongruenza che riguarda la sua data di nascita. La concorrente del GF Vip ha dichiarato in televisione di aver da poco compiuto 31 anni, pertanto, sembrerebbe essere nata nel 1989. Sul sito del reality show, però, c'è scritto che la ragazza è nata il 29 ottobre del 1990, pertanto, avrebbe 30 anni. Ciò che adesso alcuni fan si stanno chiedendo è per quale motivo la protagonista avrebbe mentito sia sul nome originale sia sulla sua età. Non ci resta che attendere la puntata del 16 novembre del Grande Fratello Vip per vedere se la questione verrà trattata.