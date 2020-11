L’ingresso di Selvaggia Roma nel Grande Fratello Vip 2020 non è passato inosservato ed ha sconvolto i già precari equilibri della casa e dei concorrenti. L'influencer ha dapprima scombussolato il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, raccontando della sua particolare amicizia con l'ex velino e, successivamente, ha parlato del bacio dato a Enock Barwuah quando, il fratello di Mario Balotelli era già fidanzato. Non è finita qui perché Selvaggia Roma, che non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, ha anche chiesto a Tommaso di 'toccare con mano' il risultato: Zorzi dal canto suo non ha potuto far altro che fare i complimenti al chirurgo.

Selvaggia e i Gregorelli

Selvaggia Roma ha rappresentato un vero proprio ciclone sin dal suo primo giorno all'interno del Grande Fratello. La 31enne romana, appena entrata nella casa più spiata d'Italia, ha subito messo in chiaro il suo pensiero su Elisabetta Gregoraci. Secondo l'influencer, la calabrese starebbe prendendo in giro Pierpaolo Petrelli. Proprio tra la Roma e l’ex velino ci sarebbe stato un flirt. In particolare, Selvaggia ha confessato un paio di baci con Petrelli che ha, però, negato la cosa.

Selvaggia e Enock

Il caos è, però, scoppiato dopo la diciottesima puntata di venerdì 13 novembre, quando Selvaggia Roma ha rivelato di essersi scambiata alcuni baci con Enock Barwuah durante una serata in discoteca.

Già dal suo ingresso alla domanda del conduttore Signorini che chiedeva a Selvaggia se oltre Petrelli conoscesse qualcun altro all’interno della Casa, il sorriso imbarazzato di Enock aveva insospettito molto. Secondo il racconto dell'influencer, lui l’avrebbe poi invitata in albergo ma l’ex concorrente di Temptation Island gli avrebbe riservato un bel due di picche.

Il fratello di Mario Balotelli ha risposto con veemenza smentendo i fatti. “Non ci siamo mai baciati, perché devi dire una bugia?”, ha affermato Enock.

Non è mancata la replica della Roma: "Ho anche i messaggi ed un amico pronto a testimoniare. Sei uno che chiama le donne per venire da te in albergo".

Selvaggia ha specificato di non essere a conoscenza che Enock fosse fidanzato mentre lui ha, più volte, evidenziato di essere impegnato a quei tempi. Seppur avesse bevuto quella sera, si è detto sicuro di non aver mai baciato l'influencer.

Successivamente, però Enock ha confessato ad Andrea Zelletta dell'esistenza di alcuni messaggi compromettenti in realtà ma che non furono scritti da lui bensì da un suo amico. Fuori dalla casa del GF Vip, Giorgia Migliorati, ovvero la fidanzata di Enock, non sembrerebbe aver creduto al tradimento e ha commentato la vicenda utilizzando quelle che furono le parole che Giulia De Lellis , durante la prima edizione del GF Vip, rivolse ad Asia Nuccetelli rea di essersi avvicinata troppo ad Andrea Damante: "E come direbbe qualcuno, vai a giocare un pò più in là.

Ciao Magnifica".