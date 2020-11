Il legame tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, continua a far discutere sia nella casa del GF Vip che in altri programmi televisivi. Nel corso della puntata di Live-Non è la D'Urso del 22 novembre, Taylor Mega ha parlato della calabrese e di come avrebbe reagito tempo fa incrociandola nella hall di un albergo. Pare che la showgirl si sia mostrata gelosa dell'influencer dopo aver saputo del flirt che ha avuto con il suo ex marito.

Rumors sul passato della concorrente del GF Vip

Ieri, domenica 22 novembre, su Canale 5 si è tornati a parlare di Elisabetta Gregoraci e del matrimonio finito con Briatore.

Dopo aver commentato la proposta di nozze bis che Flavio ha fatto e che la concorrente del GF Vip ha rifiutato mesi fa, una ospite di Live-Non è la D'Urso ha rivelato un episodio inedito sull'ex coppia.

Stando a quello che ha raccontato poche ore fa, Taylor Mega si sarebbe imbattuta nella soubrette calabrese soltanto una volta, e tra loro sarebbero state scintille.

"Gregoraci non la conoscevo. Ero in un hotel di Milano e non sapevo chi fosse. Si è messa a urlarmi contro nella hall dell'albergo. Sono passati anni", ha fatto sapere l'infuencer in diretta tv.

La scenata che l'inquilina del reality Medaiset le avrebbe fatto in pubblico, avrebbe a che fare con Briatore.

"Ah c'è la tua ex", avrebbe detto Elisabetta a Flavio il giorno in cui si sono incrociati per caso con Taylor.

Flavio Briatore protagonista 'invisibile' al GF Vip 5

"Ho avuto un flirt con Briatore, ma si sapeva perché era uscito su tutti i giornali", ha aggiunto Taylor ieri sera a Live.

Nel ricordare l'unico burrascoso incontro che ha avuto con la Gregoraci, la Mega ha detto: "Si è messa a gridarmi contro di prima mattina.

Ero con il mio cane e questa mi urlava in maniera molto volgare".

Insomma, stando alla ricostruzione che ha fatto la bella influencer, Elisabetta si sarebbe mostrata parecchio gelosa del breve rapporto che ha avuto con il suo ex marito Flavio, e non avrebbe perso occasione per prendersela con entrambi quando se li è trovati davanti.

La calabrese non ha mai parlato di questo episodio al GF Vip, anzi le ultime parole che ha speso per l'imprenditore sono d'affetto e di apertura verso un futuro sereno da genitori separati.

La gelosia di Elisabetta al GF Vip

La presunta scenata di gelosia a Taylor Mega, non sarebbe l'unica che ha fatto Elisabetta di recente. Nella casa del GF Vip, ad esempio, la bella showgirl non ha mai nascosto il fastidio che prova ogni volta che qualche donna si avvicina al suo amico speciale Pierpaolo.

Non a caso, la produzione del reality ha inserito nel cast fisso Selvaggia Roma, ex fiamma di Pretelli e detrattrice della Gregoraci sin dall'inizio del programma: le due hanno discusso animatamente per giorni, ma di recente hanno provato a chiarirsi per vivere in serenità sotto lo stesso tetto.

Un'altra vippona che starebbe facendo un po' ingelosire la conduttrice, è Giulia Salemi: i fan del Grande Fratello hanno notato gli sguardi e la forte complicità tra l'influencer e l'ex velino, e di questa cosa si è accorta anche l'ex signora Briatore.

Prendendo da parte Pierpaolo, Elisabetta gli ha chiesto se prova interesse per la bella coinquilina, ma l'ha fatto usando un linguaggio in codice che soltanto le telecamere hanno potuto riprendere. Il ragazzo ha negato di essere attratto da qualcuno che non sia la Gregoraci, ma gli affezionati spettatori sperano che possa cambiare idea nelle prossime settimane. Il futuro dei "gregorelli" è molto incerto, tant'è che su Twitter si sta facendo strada un altro hastag su una possibile nuova coppia di gieffini: i "prelemi".