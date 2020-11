Per la prima volta da quando il GF Vip 5 è iniziato, Pierpaolo ha preso una posizione piuttosto netta nei confronti della Gregoraci. Dopo aver sentito la showgirl fare un improbabile paragone tra lui e Flavio Briatore, Pretelli ha preso parola e ha puntualizzato che lui non è l'uomo di Elisabetta, quindi a lei non dovrebbe importare nulla se ha carattere oppure no. Terminata la puntata in diretta, l'ex velino ha ribadito la sua ferma volontà di allontanarsi dalla calabrese, per la quale non prova più lo stesso sentimento di un tempo.

La frecciatina a Elisabetta al GF Vip 5

L'amicizia speciale tra i "gregorelli", sembra essere giunta ad un punto di non ritorno: la ventesima puntata del GF Vip, infatti, è stata una tappa fondamentale per questo rapporto, ma in negativo.

Pierpaolo, stanco dei rifiuti che riceve da oltre due mesi da parte di Elisabetta, ha finalmente detto basta: come aveva preannunciato nei giorni scorsi, nel corso della diretta del 20 novembre il giovane ha detto di non voler più conquistare la soubrette.

A far prendere questa decisione all'ex velino, sono state anche alcune forti esternazioni che Gregoraci ha fatto dopo la lite con Selvaggia Roma nel cucurio: la calabrese ha detto che Pretelli sarebbe senza carattere e che a lei piacciono gli uomini forti come Flavio Briatore.

"Lui è senza p.... e a me quelli così non mi piacciono. Io voglio un uomo con carattere, non a caso sono stata con Briatore che ha due p... così", ha fatto sapere la conduttrice qualche giorno fa.

Pierpaolo riparte da sé stesso al GF Vip

La risposta di Pretelli a quest'attacco di Elisabetta, non si è fatta attendere: "Innanzitutto vorrei dirle che anche se non ho le p..., non sono il tuo uomo. Sono un amico, quindi non penso ti cambi qualcosa se ho le p... o meno".

Sempre all'inizio della diretta del GF Vip del 20 novembre, Pierpaolo si è detto stufo della situazione indefinita che si è venuta a creare con Gregoraci sin dai primi giorni di permanenza nella casa: "Dopo questa basta, sono stanco".

La calabrese non ha battuto ciglio di fronte alla presa di posizione del suo amico speciale, mentre si è parecchio infervorata quando le è stato chiesto di commentare l'accesa discussione che ha avuto con Selvaggia Roma anche sul rapporto con l'ex velino.

I "gregorelli", dunque, non esistono più e a scegliere di allontanarsi è stato inaspettatamente il ragazzo che sembrava quasi innamorato: dopo aver provato a conquistare la bella Elisabetta per mesi, Pretelli si è reso conto che non potrà mai ricevere da lei quello che vorrebbe, quindi ha voltato pagina.

La delusione di Pretelli dopo la puntata del GF Vip

Quando Signorini gli ha chiesto se in questo periodo si sente più vicino a Selvaggia oppure a Elisabetta, Pierpaolo ha detto: "Con una non parlo e con l'altra mi sono raffreddato, sono dalla parte di Pier finalmente".

Terminata la diretta del 20 novembre, Pretelli si è confidato con Enock sulle brutte sensazioni che ha provato quando ha visto il video nel quale Gregoraci lo paragonava a Briatore, preferendogli di gran lunga quest'ultimo.

"Per me è stato un colpo. Io la difendo sempre e mi becco queste cose? Ci sono rimasto male perché mi ha paragonato al suo ex. Ha detto che sono un senza p..., non devo chiarire più niente", ha fatto sapere il concorrente del GF Vip alla fine della ventesima puntata.

L'amicizia speciale tra Elisabetta e Pierpaolo, dunque, è stata messa seriamente in discussione dall'ingresso della Roma nel cast del reality: a neppure una settimana dall'inizio della sua avventura nel reality Mediaset, l'influencer è riuscita nel suo intento di mettere in crisi l'apparentemente solido legame tra i "gregorelli".