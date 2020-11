La fine della favola d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante continua a tenere banco. Nelle scorse ore, l'influencer è tornata sui social per spiegare come è cominciata la storia con Carlo Beretta. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito di non avere mai mancato di rispetto al suo ex fidanzato. Poi, ha fatto chiarezza sull'amicizia del "Dama" con il rampollo.

Lo sfogo di Giulia

Giulia De Lellis lunedì 2 novembre è tornata a parlare dell'intervista rilasciata da Andrea Damante a Verissimo. La 24enne ha dichiarato di volere fare chiarezza su Instagram per l'ennesima volta. In una delle frecciatine lanciate al suo ex, l'influencer ha detto di non volere passare per quella che non è.

Giulia ha sottolineato che non mancherebbe mai di rispetto ad un suo fidanzato, visto che in passato ci è passata in prima persona: "Non farei mai a nessuno, neanche al mio peggior nemico, io". De Lellis ha spiegato che è facile andare sul piccolo schermo e parlare di cose basate sul nulla, solo perché ci si vuole togliere dei sassolini dalle scarpe. Nonostante l'ex tronista di Uomini e Donne non abbia mai menzionato il nome di Andrea Damante, ha chiosato: "Magari vai in tv a inventare o caricare o estremizzare una situazione che non è quella che è". La 24enne ha precisato che non si può andare sul piccolo schermo a piangere, quando poi per mesi si è pensato ai propri affari. A tal proposito Giulia ha ribadito: "Io non manco di rispetto".

De Lellis si è rivolta a tutti i suoi follower che in questi anni l'hanno conosciuta. La giovane ha chiesto di non credere a determinate cose. Poi, ha fatto chiarezza sul rapporto che Andrea Damante aveva con Carlo Beretta: "Io mentre sono fidanzata non vado con un'amica, poi c'è chi lo fa". La 24enne ha domandato ai suoi estimatori se guarderebbero mai un amico del loro fidanzato.

Lei ha precisato di non farlo, ma se la persona in questione fosse solo un conoscente lo farebbe senza problemi. Insomma, Giulia ha lasciato intendere che tra il suo ex fidanzato e l'attuale compagno non c'era un rapporto di amicizia, ma erano solo conoscenti.

L'intervista di Andrea Damante

Lo scorso 24 ottobre, Andrea Damante a Verissimo aveva parlato della nuova frequentazione di Giulia De Lellis.

Il deejay veronese ha spiegato a Silvia Toffanin di esserne venuto a conoscenza come tutti, tramite i social network. Il "Dama" si è augurato che la scintilla tra Giulia e Carlo Beretta non sia scoccata durante la vacanza trascorsa dai tre a Forte dei Marmi.

Alla padrona di casa, Andrea aveva confidato di essersi sbagliato sul rapporto instaurato con il rampollo. In merito all'ennesimo ritorno di fiamma con De Lellis, Damante pensava che fosse la volta buona: "Sognavo una famiglia". Il diretto interessato ha infatti precisato che, la coppia era andata a vivere a Milano nel nuovo appartamento perché era più spazioso. Oggi, Andrea Damante è consapevole che ad un certo punto bisogna andare avanti e chiudere la porta in modo definitivo.