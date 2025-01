Venerdì 3 gennaio, al Grande Fratello è stata sfiorata una rissa tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes. Quest'ultima, dopo aver lanciato un bollitore d'acqua contro coinquilina, è stata posta in isolamento. Dal momento che la produzione ha consentito a Javier Martinez di andare da Helena per farle compagnia, la ragazza si è sfogata: "Non ce la faccio più, sto impazzendo".

Le lacrime di Helena a causa dell'isolamento

Per evitare ulteriori discussioni tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, gli autori del Reality Show hanno deciso di mettere in isolamento Helena.

Nel momento in cui Javier Martinez è andato in camera per sincerarsi del suo stato, Helena è scoppiata in lacrime e si è sfogata: "Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua Javier, devo andare, davvero sto impazzendo".

Javier ha cercato di tranquillizzarla, facendole notare che non deve cadere nelle provocazioni perché poi succedono queste cose: "Quando una persona ti provoca è perché ti ritiene forte. Io sono abituato alle provocazioni, perché sono uno sportivo. Quando durante una partita c'è una provocazione, io cerco sempre di scappare per evitare di reagire male".

I motivi della lite

Ieri sera, i concorrenti si trovavano a tavola per la cena, quando Jessica Morlacchi ha cercato di prendere il cestino del pane dalle mani di Helena Prestes.

Nel momento in cui quest'ultima ha chiesto alla coinquilina di aspettare il suo turno, Jessica ha iniziato a offenderla: "Imbecille, ma stai zitta. Tu non sai manco com’è fatto il pane, guardalo bene e mangia". Non contenta, Jessica ha rincarato la dose: "Fai vedere bimba chi sei, vai". A quel punto, Helena si è diretta in cucina e, una volta tornata in salotto, ha lanciato il bollitore dell'acqua in direzione di Jessica, che ha iniziato a inveire contro la coinquilina: "Lavati che puzzi e torna da dove sei venuta.

È pazza".

GF: cosa rischia di succedere nella puntata di mercoledì 8 gennaio

Nella 21ª puntata del GF, Alfonso Signorini dovrà affrontare diverse questioni. Prima di tutto, la rissa tra Jessica e Helena. Quest'ultima potrebbe essere squalificata o mandata al televoto flash per aver tirato il bollitore d'acqua a Jessica. C'è da ricordare che, al termine della precedente puntata, Helena ha avuto una discussione accesa con Shaila Gatta e Ilaria Galassi e quest'ultima è stata fermata in tempo prima che mettesse le mani addosso a Helena.