È finita da pochi mesi una delle ultime storie d'amore che sono sbocciate negli studi di Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D'Urso non stanno più insieme e ultimamente lui sembra aver preso coscienza di alcune cose. In una risposta che ha dato a un follower su Instagram, l'ex tronista ha attaccato la pugliese dicendo che non l'avrebbe mai amato davvero: lei ha smentito qualsiasi forma di mancanza di rispetto sempre sui social network.

Giulio attacca l'ex corteggiatrice di U&D sul web

"Ti manca Giulia?", è bastata questa semplice domanda di un fan a dare il là a un inaspettato sfogo di Giulio Raselli su Instagram.

Anche se sono passati più di due mesi dalla fine della sua relazione con Giulia D'Urso, l'ex tronista sembra avercela ancora tanto con lei, e questo lo si evince dalle parole con le quali ha risposto alla richiesta di un follower il 17 novembre.

"Raga mi tempestate davvero, forse giustamente, ma è finita", ha esordito il ragazzo nel messaggio che molti siti di Gossip stanno riportando.

"Tutto quel grande amore che diceva ci fosse, vi posso dire che non c'era. Tanto fumo, besos", ha aggiunto il torinese sui social network in merito al sentimento di Giulia.

Sostanzialmente Raselli sostiene che l'ex fidanzata non l'avrebbe mai amato davvero e questa consapevolezza l'ha raggiunta dopo mesi in cui ha sperato di ricucire il rapporto con la ragazza che ha scelto a U&D un anno fa circa.

La stoccata dell'ex tronista di U&D a Giulia

Per motivare l'accusa che ha lanciato all'ex compagna, Giulio ha aggiunto: "Si può sbagliare in un rapporto, si possono dire cose orrende e si può sbagliare nuovamente (senza mai tradire). Ma se c'è il sentimento, si va oltre a tutto e a tutti e su questo non transigo".

"A buon intenditor poche parole", si conclude così il messaggio col quale Raselli ha punzecchiato Giulia a qualche mese dalla loro improvvisa rottura.

L'ex tronista di U&D è apparso piuttosto deluso, ma anche arrabbiato: sebbene lui e la pugliese non siano più una coppia da settembre scorso, forse il giovane sperava ancora di superare le incomprensioni per tornare a essere felici come un tempo.

La replica di Giulia all'attacco ricevuto dall'ex di U&D

A poche ore di distanza dallo sfogo che ha avuto Raselli su Instagram, anche la D'Urso ha deciso di rispondere a una domanda dei fan sulla vicenda che Giulio ha tirato in ballo pubblicamente.

"Hai tradito Giulio? Ho visto le sue stories", ha chiesto qualche curioso all'ex corteggiatrice di U&D. La ragazza, che fino ad oggi ha centellinato le notizie sulla fine della sua storia d'amore, ha fatto sapere: "Io non ho tradito nessuno e mai mancato di rispetto a nessuno. Non ho mai finto, né preso in giro, e dai un po' mi conoscete".

"Lascio parlare gli altri quanto vogliono", ha aggiunto la pugliese, senza mai citare direttamente l'ex fidanzato e quello che ha detto sul suo conto poco prima.

"Le persone che mi seguono mi vogliono bene e hanno capito come sono fatta, non hanno bisogno di finto vittimismo anche da parte mia", ha proseguito Giulia su Instagram.

Nel messaggio che ha postato in risposta alle frecciatine di Raselli, la D'Urso l'ha concluso così: "Non voglio parlarne e spero mi comprendiate. Per me è tutto così assurdo e ridicolo".