La redazione di Uomini e donne è stata presa di mira da un recente ex protagonista: Giovanni Longobardi. Quest'ultimo, che ha partecipato alla scorsa edizione del dating show, ha sparato a zero sugli addetti ai lavori, su Gianni Sperti e Tina Cipollari in una diretta fatta su Instagram. Il napoletano ha dichiarato che le persone vengono usate dagli autori per fare ascolti poi, quando non servono più, vengono mandate a casa.

Le frecciatine di Giovanni a chi lavora a U&D

Sono passati pochi mesi dall'ultima apparizione di Giovanni Longobardi negli studi di U&D: il napoletano ha fatto parte del cast del trono over nelle precedente edizione, diventando protagonista soprattutto per il tira e molla con Veronica Ursida.

In una diretta che ha fatto su Instagram, e che il blog "Isa&Chia" ha riportato, l'ex cavaliere ha sparato a zero sulla redazione e su gran parte delle persone che lavorano per il dating show. L'unica persona sulla quale l'uomo ha speso belle parole è Maria De Filippi.

Nel commentare come funzionerebbero le cose nel programma di Canale 5, Giovanni ha detto: "Se fai il pagliaccio e l'attore, vai bene. Vanno avanti solo i finti e io non ho niente a che fare".

"Sono tutti pilotati. Finché fai quello che dicono loro è tutto a posto. Appena vai via si offendono molto facilmente e quella famiglia di cui parlano poi non ci sta più", ha aggiunto l'ex volto del trono over.

Gli attacchi agli opinionisti storici di U&D

Giovanni, nella diretta su Instagram, ha anche spiegato che l'atteggiamento della redazione non gli era piaciuto già ai tempi in cui ha partecipato a Temptation Island. Anche in quell'occasione il napoletano ha avuto la sensazione che gli autori usassero le persone fino a raggiungere un determinato scopo, per poi ignorarle.

"Ho dato l'onore di avere a che fare con me due volte, poi mi sono accorto che quando hai dato poi ti buttano", ha sentenziato l'ex volto del format Mediaset sui social.

Longobardi ha anche sostenuto che la sua tormentata conoscenza con Veronica Ursida sarebbe stata l'unica ragione che avrebbe spinto gli addetti ai lavori a cercarlo e a volerlo per mesi in studio.

Giovanni ha proseguito nel suo sfogo: "Il programma è vero, le persone sono finte. Sono andato via perché non mi interessa Uomini e Donne e le persone che ne fanno parte".

L'ex cavaliere del trono over ha parlato bene di Maria De Filippi ("l'unica che stimo in quel contesto"), mentre ha sparato a zero sugli opinionisti del dating show: "Gianni Sperti è lì da anni a rubarsi soldi, non ha mai detto una cosa giusta. Lui e Tina Cipollari sono una perdita di tempo".

Le stoccate a Riccardo dopo il ritorno a U&D

Dopo aver ribadito la fine della storia d'amore con Veronica Ursida, Giovanni ha risposto a una domanda su Ida Platano e sul rapporto che hanno costruito dopo Temptation Island (i due hanno partecipato alla stessa edizione, lei in coppia con Riccardo per testare la relazione, lui era uno dei single del villaggio delle fidanzate).

L'ex protagonista di U&D ha elogiato l'amica, mentre ha punzecchiato Riccardo Guarnieri, che è da poco rientrato nel cast del dating show dopo qualche mese d'assenza per cercare l'anima gemella.

"A Ida dissi: 'Riccardo non è l'uomo giusto per te, tra i due la prima donna è lui'. Ora è tornato in trasmissione, ma uno così che può fare?", ha detto il partenopeo sull'ex collega.

Insomma, Longobardi ne ha avute un po' per tutti su Instagram, dalla redazione del programma di Canale 5 che piloterebbe tutti i protagonisti ai suoi opinionisti, fino ad arrivare all'ex fidanzato della dama bresciana che ha conosciuto nel reality estivo sulle tentazioni.