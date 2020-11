Dayane Mello durante una chiacchierata confidenziale con Giulia Salemi ha parlato della rottura con Carlo Beretta. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha confidato di avere sofferto molto per la fine della storia con il rampollo. Sebbene tra i due ci fosse una grande attrazione fisica e non solo, si sarebbero incontrati in un momento sbagliato della loro vita.

Dayane sull'ex Carlo: 'Lo sognavo tutte le notti'

Da qualche giorno a questa parte Dayane Mello nella Casa di Cinecittà parla con molta nostalgia della relazione avuta con Carlo Beretta. Nella mattinata di sabato 14 novembre, la modella brasiliana e Giulia Salemi si sono ritrovate a parlare di uomini che fanno soffrire le donne.

A quel punto Dayane ha raccontato che con Carlo c'è stato un grande amore, ma alcuni fattori hanno rovinato il rapporto. Scendendo nel dettaglio, la gieffina ha riferito di avere voluto interrompere la storia con Beretta, ma lui non voleva. In un secondo momento la situazione si sarebbe capovolta: lei non voleva chiudere la liaison, ma lui si ed è stato irremovibile sulla sua scelta. Nella chiacchierata, Giulia ha chiesto a Dayane se fosse stata colpa dei genitori di Beretta la rottura del rapporto, ma la diretta interessata ha prontamente negato. Al contrario Mello ha spiegato di essere rimasta in ottimi rapporti con i genitori del suo ex e di sentire ancora la nonna.

Dayane ha ammesso di non avere mai sofferto prima di lui per amore: "L'ho amato talmente tanto, ma ho anche sofferto tanto".

A detta della modella, i due giovani si sarebbero incontrati in due momenti diversi della vita. A tal proposito Mello ha raccontato un aneddoto: Carlo le aveva organizzato la festa di compleanno per i 30 anni, ma poi sarebbe partito per andare sette mesi in America. In merito alla fine della favola d'amore, la diretta interessata ha chiosato: "Lo sognavo tutte le notti e mi svegliavo piangendo".

La gieffina con rammarico ha sostenuto che quando pensa all'amore, le viene in mente il nome del rampollo. Poi, ha tagliato corto: "C'era tanta chimica, una passione intensa".

Mello contro Marco Cartasegna

Nel corso della chiacchierata tra le due gieffine, Giulia Salemi ha riferito a Dayane Mello di avere conosciuto il suo ex Carlo tramite un suo amico di nome Marco.

A quel punto la modella brasiliana ha confuso il nome di Marco con quello di Andrea Damante. Di conseguenza la web influencer ha fatto il cognome di Marco Cartasegna. Sentendo il nome dell'ex tronista di Uomini e Donne, Dayane si è scagliata contro: "Marco ha rovinato tutta la nostra relazione". A detta della modella, la favola d'amore con Carlo Beretta sarebbe finita per mano di Cartasegna. A questo punto non è escluso che il diretto interessato non decida di fornire la sua versione dei fatti.