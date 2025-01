All'interno del Grande Fratello è nata una nuova incomprensione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Quest'ultimo ha rimproverato la ragazza di non averlo messo al corrente del chiarimento che aveva avuto con Luca Calvani. Shaila non ha pensato che fosse così importante parlarne prima con Lorenzo.

Lo sfogo di Lorenzo per il comportamento di Shaila

Nel primo pomeriggio di sabato 11 gennaio, Lorenzo Spolverato ha comunicato a Shaila Gatta di essere ancora arrabbiato con lei per la conversazione avvenuta nella giornata di ieri con Luca Calvani: "Mi dà fastidio, perché devo passare per quello che non sono, quando tu te ne esci con quel commento davanti alle telecamere e davanti a tutti.

Se tu fossi stata una persona intelligente saresti venuta prima da me e dirmi cosa ti sei detta con Luca, ma te ne sei fregata. Io ero nervoso come te, ma non sono andato da nessuno a parlare. Il concetto è questo: tu puoi parlare con le tue amiche dove e quando vuoi, ma non di me. Sono deluso perché prima dovevi parlare con me, poi con gli altri, ma hai pensato solo a te stessa".

Shaila era entrata al gf come una donna cazzuta dalle grandi esperienze di vita e il carattere forte e si è ritrovata a fare lo zerbino di sto manipolatore egoriferito#grandefratello pic.twitter.com/zX14xahkJ2 — ✨ Amanim  ✨ (@amanim2024) January 11, 2025

Shaila: 'A volte si inciampa e io l'ho fatto, scusami'

Nella serata di ieri, Lorenzo aveva già provato ad avere un chiarimento con Shaila, ma invano.

Lorenzo ha rimproverato la partner di aver rivelato il contenuto della conversazione a tutti, tranne che a lui: "Passo per quello che non sono e questo non mi sta bene. Tu in sauna hai parlato con Luca anche di me, per questo avresti dovuto affrontare l'argomento con me e non con le tue amiche".

Shaila si è immediatamente scusata per non aver compreso la posizione del proprio partner: "A volte si inciampa e io l'ho fatto, scusami".

Nonostante le giustificazioni di Shaila, Lorenzo è sembrato irremovibile: "Io al posto tuo non l'avrei mai fatto e tutto gira intorno a questo. Tu sei la mia fidanzata, ma anche la mia migliore amica".

GF: testa a testa tra Gatta e Prestes al televoto

Durante la puntata di mercoledì 8 gennaio, Helena Prestes e Ilaria Galassi hanno ricevuto un provvedimento disciplinare e sono finite in nomination d'ufficio.

Alle due gieffine, si sono uniti i concorrenti più votati nella nomination: Shaila Gatta, Luca Calvani e Tommaso Franchi.

Dal momento che si tratta di un televoto per l'eliminazione, il concorrente che sarà più votato lunedì 13 gennaio dovrà abbandonare il Reality Show. Secondo alcuni sondaggi, per l'eliminazione c'è un testa a testa tra Shaila e Helena.