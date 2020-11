Lunedì 23 novembre è andato in onda il ventunesimo appuntamento del GF Vip 5. Quasi verso la fine della diretta, Signorini ha annunciato che il termine del reality è stato prolungato fino a febbraio 2021. I concorrenti del reality non hanno accolto la notizia con troppo entusiasmo. In un clima decisamente poco rilassato, si è acceso anche lo scontro tra la Salemi e la Gregoraci. La showgirl ha fatto capire che Giulia avrebbe avuto dei contatti con Briatore. Sembrerebbe che la bella influencer chiedeva al milionario ospitalità nelle sue attività ricreative in Sardegna. La Salemi, sentendo queste accuse, subito dopo la diretta si è parecchio infuriata e ha dichiarato: "Io non ho avuto secondi fini con Briatore, Flavio mi invitava".

Elisabetta e Giulia litigano dopo la diretta

Nel corso della diretta, Alfonso ha tirato in ballo le due concorrenti parlando di una "vecchia ruggine" tra Elisabetta e Giulia creatasi dopo una vacanza nel 2017 in Sardegna. Le affermazioni di Signorini sono state seguite da alcune insinuazioni di Elisabetta su Giulia. Secondo la Gregoraci, ci sarebbe stato uno scambio di sms tra l'influencer e il suo ex compagno. Successivamente la Salemi ha smentito le accuse a suo carico e si è scontrata con la Gregoraci dopo il collegamento in diretta.

Le insinuazioni della Gregoraci

Durante lo scontro, Elisabetta ha sostenuto che Giulia chiamava spesso Briatore chiedendo di essere ospitata in Sardegna. "Ti scambiavi spesso dei messaggi con Flavio, non voglio dire altre cose.

In un'occasione mi trovavo a casa e tu hai chiamato", ha raccontato la mamma di Nathan. La showgirl di Soverato ha insistito sul fatto che ha visto spesso l'influencer all'interno del Billionaire (locale dell'ex compagno). "Tu gli scrivevi per la cena, ma anche per il dopo, mentre se io mi reco in un locale voglio pagare il conto come tutti gli altri", ha aggiunto Elisabetta.

La Salemi, evidentemente spiazzata da queste insinuazioni, si è difesa, spiegando a Elisabetta di essere stata invitata nei locali del marito da un suo amico pr, negando dunque di aver sfruttato la conoscenza con Flavio per ottenere dei favori. "Cosa vedi di sbagliato nell'inoltrare un messaggio? Non devi farmi apparire come una gattamorta", ha ribadito la Salemi, evidentemente infastidita dalle parole della compagna d'avventura nella casa più spiata d'Italia.

La giovane influencer ha chiarito di non aver avuto mai il conto pagato da Briatore: lei e i suoi conoscenti avrebbero saldato di loro tasca i conti delle varie serate. L'argomento riguardante il rapporto tra Giulia e Briatore verrà probabilmente tirato in ballo anche nel corso del prossimo appuntamento con lo show in onda su Canale 5.