Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Il padrone di casa del reality show, nel corso della diretta del 23 novembre, ha tirato fuori delle vecchie incomprensioni che ci sarebbero state in passato tra le due attuali protagoniste di questa edizione e in pochi minuti ha subito riacceso la miccia portandole allo scontro post trasmissione. In particolar modo Gregoraci ha accusato Giulia di chiedere favori e di non pagare i suoi sfizi, tirando in ballo anche il suo ex marito Flavio Briatore e delle chiamate che l'influencer le avrebbe fatto in passato.

Una versione dei fatti che è stata smentita dalla Salemi che si è poi sfogata in giardino con Mello.

Lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Gregoraci subito dopo la puntata serale del 23 novembre del GF Vip ha rinfacciato a Giulia di dover dire la verità e ha tirato in ballo delle presunte telefonate che Salemi avrebbe fatto al suo ex marito Flavio Briatore. "Diciamo che quando vado in un posto io pago quello che compro o consumo", ha dichiarato Elisabetta lanciando una pesante frecciatina alla sua rivale.

Immediata la reazione di Giulia Salemi che prima ha dato della snob alla showgirl calabrese dopodiché si è duramente sfogata in giardino e parlando con Dayane Mello ha raccontato la sua versione dei fatti su quanto accaduto e raccontato nel corso della puntata in diretta di questa settimana.

La verità di Giulia Salemi sulla Gregoraci

"Lei mi sta facendo passare per accattona. Questo non mi sta bene", ha dichiarato Salemi aggiungendo che in passato è stata invitata più volte da Flavio Briatore a mangiare nei suoi locali. E poi ancora l'influencer ha confermato il suo pensiero in merito alla Gregoraci.

"Perché ti dico che sei snob? Perché è vero ciccia".

E poi ancora Giulia ha lanciato un'altra frecciatina alla showgirl, affermando che prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip avrebbe fatto un bagno di umiltà. "Non deve farmi passare per gatta morta, per non dire accattona", ha proseguito Salemi decisamente adirata per il racconto fatto dalla Gregoraci.

Lo sfogo di Giulia Salemi dopo lo scontro con Elisabetta al GF Vip

Giulia ha poi raccontato che fino a tre anni fa non poteva permettersi di pagare una vacanza in Sardegna e si è chiesta che male ci fosse ad accettare l'invito da parte di amici a trascorrere le vacanze assieme.

A tal proposito Salemi ha dichiarato che non accetta, da parte di nessuno, che venga messo in discussione il fatto che lei sia una persona per bene. Insomma una vera e propria catfight quella tra Elisabetta e Giulia che promette ancora grandi scintille all'interno della casa del GF Vip.