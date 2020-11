I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e in queste ore Pierpaolo Pretelli ha scelto di chiudere la sua "amicizia speciale" nata all'interno della casa con Elisabetta Gregoraci. I due concorrenti passano sempre più tempo assieme tra le mura domestiche di Cinecittà ma in queste ore c'è stata l'ennesima goccia che ha fatto "traboccare il vaso" e che ha spinto Pierpaolo a essere profondamente sincero nei confronti della showgirl calabrese, al punto da mettere la parola fine a quello che stavano costruendo assieme.

Lo scontro tra Pierpaolo ed Elisabetta al Grande Fratello Vip

Tutto è partito dopo che Elisabetta Gregoraci si è ampiamente lamentata con Pierpaolo, sostenendo di non essere stata difesa da lui durante la diretta dello scorso lunedì 2 novembre, quando la showgirl ha dovuto fare i conti con i nuovi attacchi da parte di Antonella Elia che l'aveva definita una "gatta in calore" per i suoi atteggiamenti all'interno della casa.

Da quel momento in poi la situazione tra Pierpaolo ed Elisabetta è precipitata al punto che i due hanno avuto un'accesa discussione nella casa del GF Vip e l'ex velino di Striscia la notizia ha scelto di mettere le cose in chiaro, frenando così questo rapporto speciale nato con Gregoraci.

La scelta di Pierpaolo Pretelli sulla Gregoraci: "Adesso basta"

"Per me non è un'amicizia e io non la voglio" ha precisato subito Pierpaolo aggiungendo che in queste settimane non è mai andato oltre per non mettere Elisabetta in difficoltà, ma a questo punto sostiene di essere arrivato al limite e quindi di voler dire basta.

"Sono arrivato al punto in cui l'abbraccio mi sta stretto" ha aggiunto Pierpaolo ammettendo di non riuscire più a stare bene in questa situazione che si è venuta a creare tra le mura domestiche della casa di Cinecittà.

E poi la stoccata finale alla Gregoraci quando le ha detto: "Siccome tu non riesci ad andare oltre, basta così".

Insomma parole decisamente forti quelle di Pretelli che questa volta è apparso davvero sicuro e convinto di quello che stava dicendo alla showgirl. L'ex velino è stato sincero nell'ammettere che si sarebbe aspettato qualcosa di diverso da parte di Elisabetta ma, dato che questo non c'è stato, adesso vuole metabolizzare il tutto e starsene un po' per conto suo.

Elisabetta Gregoraci precisa di non aver illuso Pierpaolo al Grande Fratello Vip

Immediata la replica dell'ex signora Briatore la quale ha ancora una volta precisato e sottolineato di non aver mai illuso Pierpaolo in queste settimane dato che entrambi si erano detti d'accordo sul portare avanti il loro rapporto in questo modo.

Ecco perché Elisabetta ha rimarcato dicendo che si sarebbe aspettata questa chiarezza da parte di Pierpaolo già diversi giorni fa e non a distanza di quasi due mesi dalla loro permanenza nella casa del GF Vip 2020.