Mancano poche ore al settimo appuntamento in diretta col GF Vip: le anticipazioni che sono trapelate sugli argomenti che saranno affrontati stasera riguardano vari protagonisti del cast. Elisabetta Gregoraci riceverà una lettera da Flavio Briatore dopo le sue ultime dichiarazioni in tv, mentre Adua Del Vesco renderà pubblica la sua verità sul rapporto passato con Massimiliano Morra. Uno dei "vipponi" in nomination, infine, lascerà definitivamente la casa per volere dei telespettatori.

Briatore 'riappare' al Gf Vip con una lettera

Da quando è iniziata la quinta edizione del Gf Vip, Flavio Briatore è stato nominato spesso sia nelle puntate serali che nella casa dai concorrenti.

Venerdì scorso Elisabetta Gregoraci è stata informata dell'intervista che l'ex marito ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano sul loro amore finito: la showgirl ha potuto replicare alle frecciatine lanciatele sul mantenimento e sulla sua avventura nel reality Mediaset. Stasera, lunedì 5 ottobre, Alfonso Signorini tornerà su questo argomento facendo recapitare alla calabrese una lettera che il padre di Nathan Falco ha scritto di recente.

Tvblog ha anticipato che Elisabetta leggerà a voce alta le parole che Briatore le ha voluto far arrivare a quasi un mese dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Ancora non si sa quale sia il contenuto della missiva che l'imprenditore ha firmato ma si presume che, al suo interno, possano esserci riferimenti alla cifra che la Gregoraci intasca ogni mese dopo la separazione, alla polemica sul funerale della madre di lei dal quale Flavio si sarebbe defilato per lavoro e all'avvicinamento tra la donna e il giovane Pierpaolo Pretelli.

Nuovi retroscena sul passato di Adua e Morra al Gf Vip

Un altro argomento che sarà affrontato nella diretta di stasera del Gf Vip, è quello sulle ultime notizie che sono trapelate su Adua e Massimiliano, e in particolare sul loro passato in coppia. Ieri a Live - Non è la D'Urso e a Non è l'Arena, infatti, Enrico Lucherini e Alberto Tarallo hanno affermato che Del Vesco e Morra non sarebbero mai stati fidanzati: il produttore e l'ufficio stampa si sono trovati d'accordo nell'affermare che i due attori avrebbero finto di stare insieme per fare carriera anche grazie al Gossip.

Probabilmente Signorini interpellerà i due "vipponi" su questa vicenda, ma l'attenzione del conduttore dovrebbe essere principalmente sulla verità che la siciliana ha deciso finalmente di raccontare.

"In puntata ho mentito. Lunedì dirò tutto e lui ci resterà malissimo", ha detto Adua nella casa ammettendo di aver detto delle bugie nel corso della precedente diretta del reality.

Un concorrente del Gf Vip sta per lasciare il gioco

In soli tre giorni nella casa del Gf Vip è successo di tutto: anche Enock ha avuto la sua prima lite davanti alle telecamere. Il fratello di Mario Balotelli si è ribellato alle pressanti richieste di Myriam di fare un ballo: il giovane ha sbottato, ammettendo di non andare affatto d'accordo con l'attrice. Stasera ci sarà la seconda eliminazione della quinta edizione Vip del reality: Franceska Pepe, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco e Andrea Zelletta sono al televoto, e quello che riceverà meno preferenze dal pubblico dovrà lasciare il programma definitivamente.

Al termine della diretta di oggi, i "vipponi" saranno chiamati a fare delle nuove nomination, che influiranno sulla puntata di venerdì prossimo e sul futuro di tutti i componenti del cast ai quali, almeno per il momento, non si sta aggiungendo nessuna new entry.