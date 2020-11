L'amicizia speciale tra i "gregorelli" sembra essere giunta ad un punto di non ritorno: dopo aver assistito alla sfuriata di Elisabetta nei suoi confronti e in quelli di Selvaggia, Pierpaolo ha preso coscienza di qualcosa di molto importante. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto sapere di non provare più le stesse cose per la Gregoraci e di aver realizzato che con lei non potrà mai esserci nulla né nella casa né fuori.

Pretelli frena 'l'amicizia speciale' con la Gregoraci dopo l'ingresso di Selvaggia

L'ingresso di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip, sembra aver aiutato Pierpaolo a prendere una decisione importante.

A meno di una settimana dall'arrivo nel cast dell'influencer, l'ex velino ha fatto sapere ai compagni che il suo legame con la Gregoraci sta cambiando.

Dopo aver assistito a varie accese discussioni tra la romana e la sua "amica speciale", Pretelli si è lasciato andare a dichiarazioni inaspettate chiacchierando con Andrea ed Enock sulla sua situazione sentimentale.

Dopo aver sentito Elisabetta accusarlo di non avere carattere perché non l'ha difesa dagli attacchi di Selvaggia, il ragazzo ha detto: "Queste stesse parole un mese fa mi avrebbero fatto molto male. Oggi ci rimango di m... ma me la vivo meglio".

Il protagonista del reality Mediaset è certo del fatto che i suoi sentimenti nei confronti dell'ex signora Briatore stiano mutando e che lui adesso è pronto a viversi il GF Vip da solo e senza alcun legame amoroso.

'Gregorelli' ai ferri corti al Grande Fratello Vip

"Oggi quello che provo per lei sta svanendo, sta andando via. La cerco sempre meno e ci abbracciamo molto meno perché io ho decelerato. In questi ultimi 15 giorni sono cambiato e venerdì chiarisco tutto", ha fatto sapere Pierpaolo ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip.

Il rimprovero che Elisabetta gli ha rivolto per la mancata difesa agli attacchi di Selvaggia, ha turbato Pretelli fino a un certo punto: il ragazzo al momento sostiene di non nutrire più lo stesso forte sentimento che a inizio reality l'ha fatto avvicinare sensibilmente alla Gregoraci.

"Io ho dato tanto, ma lei mi vuole bene e basta.

Fino a qualche tempo fa vedevo dell'altro, oggi non più", ha concluso l'ex velino.

Insomma, l'amicizia speciale tra i "gregorelli" sembra essere giunta ad un punto di non ritorno: Elisabetta non intende lasciarsi andare davanti alle telecamere, mentre in Pierpaolo sta scemando l'interesse che ha sempre provato nei confronti della bella calabrese.

Pierpaolo deciso a viversi senza vincoli l'esperienza al Grande Fratello Vip

Il legame tra Pierpaolo ed Elisabetta è stato uno degli argomenti principali di questi primi due mesi di Grande Fratello Vip 5: le speranze dei fan di veder nascere una coppia all'interno della casa, però, sembra siano definitivamente svanite in questi ultimi giorni.

Pretelli ha detto basta e ha ammesso di non provare più le stesse emozioni per la calabrese, ma lei sembra non reagire benissimo ad un eventuale avvicinamento tra il ragazzo e un'altra persona.

Più che quello con Selvaggia, sembra il feeling tra l'ex velino e Giulia Salemi a infastidire la showgirl: prima che il giovane entrasse nel cucurio per qualche giorno, l'ex signora Briatore gli ha fatto sapere di aver notato gli sguardi che si scambia con la bella influencer.

Ora che l'amicizia speciale tra i "gregorelli" si è parecchio raffreddata, non è da escludere che Pierpaolo decida di rimettersi in gioco con un'altra donna, anche perché i vipponi ancora non sanno che il reality è stato allungato fino a metà febbraio, quindi la loro avventura tra le mura di Cinecittà è lontana dalla sua conclusione.