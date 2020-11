Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Emre farà finta di recarsi al lavoro ogni mattina pur di non confessare di essere disoccupato. Leyla e il minore dei Divit, infatti, vivranno un momento molto delicato dal punto di vista economico.

La soap opera va in onda tutte le domeniche alle ore 16:20 su Canale 5 ed è incentrata sulla storia d'amore travagliata e romantica tra Can, fotografo e proprietario della Fikri Harika, e Sanem, aspirante scrittrice.

Huma riuscirà a separare Can e Sanem grazie a Yigit

Secondo alle anticipazioni Huma si metterà d'accordo con Yigit per separare Can da Sanem.

L'editore, infatti, brucerà il romanzo della sorella di Leyla e la colpa ricadrà su Can. Tra i due ci sarà uno scontro fisico, dove il quale Yigit sosterrà di aver riportato dei grossi danni fisici. L'editore arriverà a fingersi addirittura invalido per un po' di tempo. Questo porterà alla rottura definitiva della storia d'amore tra Sanem e Can, il quale, senza pensare troppo alle conseguenze lascerà Istanbul per un anno. Al suo ritorno, il maggiore dei Divit troverà la situazione completamente stravolta.

La Fikri Harika andrà in fallimento quando Can andrà via

Dopo circa un anno dalla partenza di Can; Emre e Aziz avranno una conversazione in cui verrà fuori che la Fikri Harika è andata in fallimento.

Il minore dei Divit fingerà di aver preso bene la situazione e di non essersi abbattuto, raccontandogli di aver trovato un nuovo lavoro. Emre rivelerà ad Aziz di stare vivendo a casa dei suoceri nell'attesa di finire i lavori nella sua nuova casa. In realtà, il minore dei Divit terrà un segreto molto importante che riguarda la sua condizione lavorativa.

Emre terrà nascosta la sua condizione lavorativa

Durante una mattina, Leyla sarà intenta a fare alcune commissioni con Emre e gli consiglierà di dire la verità a tutti. Il minore dei Divit, infatti, è in realtà disoccupato ma non ha il coraggio di dirlo a suo padre e ai suoceri. Dalla conversazione tra Leyla ed Emre verrà fuori che il fratello di Can fingerà di recarsi ogni giorno al lavoro, arrivando anche a prendere la macchina pur di non destare sospetti.

Il minore dei Divit trascorrerà addirittura le intere giornate fuori casa, simulando appunto una giornata lavorativa. In realtà, Emre si intratterrà ogni mattina fuori casa senza recarsi in nessun luogo di lavoro. Il fratello di Can sarà intento a pensare ai tempi felici in cui aveva una posizione privilegiata all'interno della Fikri Harika e si chiederà se, prima o poi, riuscirà a raggiungere le stesse soddisfazioni in ambito lavorativo presso un'altra azienda.