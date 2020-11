Non accenna a placarsi l'astio tra due protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Selvaggia è tornata a criticare Elisabetta dopo la furiosa lite che hanno avuto qualche sera fa. L'influencer ha messo in discussione il percorso lavorativo di Elisabetta Gregoraci, a suo parere condizionato in meglio dal suo legame sentimentale con Flavio Briatore. Supportata da Dayane, Roma ha messo in dubbio anche Pierpaolo e il poco carattere che avrebbe dimostrato nell'amicizia speciale con la calabrese.

Nuove frecciatine a Elisabetta nella casa del Grande Fratello Vip

Sembra non correre affatto buon sangue tra Elisabetta e l'ultima new enty nel cast del Grande Fratello Vip: Selvaggia, infatti, non perde occasione per punzecchiare alle spalle oppure in faccia Gregoraci, suscitando in lei forti reazioni di rabbia.

Il giorno successivo all'accesa lite che hanno avuto mentre lei era nel Cucurio, Selvaggia si è lasciata andare a nuove frecciatine nei confronti della showgirl, alcune riguardanti la carriera televisiva che la compagna di reality ha costruito negli anni.

"Ma se non fosse stata con Briatore, cosa avrebbe fatto? È una bella donna, ma vorrei capire i suoi percorsi. Da spettatrice mi chiedo cosa avrebbe fatto senza di lui", ha dichiarato l'influencer davanti alle telecamere di Canale 5.

Ad ascoltare lo sfogo delle nuova concorrente c'era una silenziosa Dayane che, anche senza aggiungere nulla, ha assecondato l'amica con risate e occhiate di complicità.

Il parere su Pierpaolo al Grande Fratello Vip

Selvaggia ha provato a ottenere il supporto di Dayane nel nuovo pesante attacco che ha rivolto a Elisabetta, ma non ha trovato molto terreno fertile.

"Secondo te l'ha tradito? Dici che è sempre stata rispettosa?", ha chiesto Roma in merito al legame sentimentale di 13 anni che Elisabetta Gregoraci ha avuto con Flavio Briatore.

Non trovando in Dayane una compagna di critiche pungente quanto lei, la romana ha spostato la sua attenzione sul percorso della showgirl al Grande Fratello Vip: "Lei è costruita e falsa. Per me non è né naturale né schietta. Qui si sente supportata".

La new entry del reality ha anche ricordato la sfuriata che Elisabetta le ha fatto quando era nel Cucurio con Pierpaolo: secondo l'influencer la calabrese ha volontariamente esagerato con lei l'altro giorno e l'avrebbe fatto solo per assicurarsi di essere di nuovo protagonista nella diretta di venerdì 20 novembre.

Selvaggia divide il gruppo al Grande Fratello Vip

Dayane, invece, ha messo in dubbio il comportamento di Pierpaolo: "Lui, per colpa di Elisabetta, non calcola più nessuno nella casa. Ormai è solo amico di Andrea e di Enock".

Selvaggia non ha riconosciuto il Pretelli che era abituata a vedere nella quotidianità e questo l'ha fatta rimanere molto male: l'ex velino, però, nega di essere cambiato e porta avanti il suo percorso al Grande Fratello Vip senza badare troppo alle critiche dell'amica.

A proposito di amicizia, Pierpaolo ha deciso di mettere un punto al legame speciale che ha costruito con la Gregoraci nei primi due mesi di permanenza nel reality Mediaset. "Quello che provavo per lei sta svanendo, sta andando via", ha fatto sapere il giovane dopo che la calabrese l'ha accusato di non avere carattere per non averla difesa dagli attacchi di Selvaggia.

I "gregorelli", dunque, sono quantomeno in stand-by: la showgirl continua a ribadire che non avrà mai e poi mai una relazione davanti alle telecamere, mentre in Pretelli sta cominciando a venire meno il forte sentimento che ha provato per l'ex signora Briatore sin dal debutto nel programma di Canale 5.