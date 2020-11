Il legame tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli instaurato all'interno del Grande Fratello Vip 5 sembra essere arrivato al capolinea. I due concorrenti della Casa più spiata d'Italia sono stati protagonisti di un nuovo confronto, in cui il 30enne ha confidato di non riuscire a vedere la showgirl solo come un'amica. L'ex moglie di Briatore invece, è stata protagonista di uno scivolone con il suo coinquilino.

Lo sfogo di Pierpaolo

Dopo ore di tensione Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di confrontarsi nuovamente. La showgirl calabrese ha rimproverato il suo coinquilino di non esserle stato abbastanza vicino nel momento del bisogno.

In risposta alle affermazioni della Gregoraci, Pierpaolo ha chiosato: "Se tu mi parli di amicizia e io ti parlo di sentimento... a me fa male anche darti gli abbracci". Il 30enne ha confidato di essersi avvicinato a Elisabetta, perché non si sentiva solo un amico speciale. Durante il suo intervento Pretelli ha sostenuto che dopo avere sentito parlare per l'ennesima volta di "amicizia speciale", ha bisogno di tempo per modificare i suoi sentimenti e trasformarli in amicizia.

L'ex velino di Striscia la Notizia ha ribadito di non riuscire ad abbracciare Elisabetta, dal momento che si parla solo un rapporto amichevole. Poi ha affermato: "Devo girare pagina. Non posso guardarti come un'amica, non riesco".

Lo stesso Pierpaolo ha ammesso di starci male, quando Gregoraci gli ha detto che non può dargli quello che lui vuole.

Lo scivolone della Gregoraci

Durante il confronto con Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di uno scivolone. Al culmine della discussione, la 40enne ha sbottato: "Tu solo il velino puoi fare".

Il riferimento dell'ex moglie di Flavio Briatore riguarda la partecipazione di Pretelli a Striscia la Notizia. Una volta compreso l'errore, Elisabetta ha cercato più volte di chiedere scusa al suo coinquilino.

Nel frattempo, Pierpaolo ha cercato conforto in Andrea Zelletta. Quest'ultimo prima ha cercato di calmare Pretelli, dopo l'uscita infelice della Gregoraci.

Poi, lo ha invitato a prendere la situazione con più leggerezza. Elisabetta Gregoraci parlando con Maria Teresa e Patrizia ha spiegato di non volere alcun approccio con Pierpaolo Pretelli all'interno della Casa di Cinecittà. A quel punto la contessa De Blanck ha fornito la sua opinione: "Un rapporto intimo sotto le lenzuola? Una persona di livello non lo fa, non si può fare". Un istante dopo, Patrizia ha rincarato la dose: "Lo può fare la Cecilia Rodriguez che è più sciolta. Elisabetta ha un figlio". Enock Barwuah invece, ha sottolineato che Elisabetta è stata chiara fin dall'inizio.