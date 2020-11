Qualche giorno fa Guendalina Tavassi, ex protagonista del Grande Fratello, ha annunciato su Instagram di essere stata hackerata. Qualcuno è entrato in possesso delle password dei suoi dispositivi e ha rubato video e foto intime di Guendalina che sono stati poi diffusi in rete e sui social. Un durissimo colpo per la donna che ha scelto immediatamente di denunciare ciò che era accaduto, senza nascondere di stare molto male per ciò che le era capitato. In queste ore Guendalina è intervenuta in diretta anche a Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5.

Le parole di Guendalina Tavassi dopo la diffusione dei video intimi in rete

Guendalina si è sfogata nel corso dell'intervista telefonica che ha avuto modo di fare con Barbara D'Urso che in più occasioni ha invitato l'ex protagonista del Grande Fratello e di Tale e Quale Show come opinionista nei suoi seguitissimi talk show pomeridiani e serali.

Tavassi non ha nascosto che questo per lei è un periodo molto difficile e che ha trascorso sicuramente delle giornate migliori. "Questa cosa che mi è successa è bruttissima. Mi sento violata" ha dichiarato con la voce rotta Guendalina aggiungendo che dopo la pubblicazione in rete dei suoi video intimi, è come se si sentisse derubata della sua privacy e della sua stessa vita.

Pomeriggio 5, l'appello di Guendalina per sua nonna malata

La grande preoccupazione di Guendalina, però, è rivolta soprattutto verso i suoi familiari e nel corso della chiacchierata fatta in diretta a Pomeriggio 5 ha voluto tranquillizzare anche la sua amata nonna che era all'ascolto in quel momento.

Sì, perché Guendalina ha ammesso che anche sua nonna è venuta a conoscenza di tutta questa spiacevole faccenda riguardante la sua amata nipote.

"Non ho fatto niente di male" ha ribadito ancora una volta Guendalina in diretta da Barbara d'Urso, aggiungendo che si tratta di cose private che si fanno tra marito e moglie e come tali dovrebbero restare.

'Devono pagare per tutto': lo sfogo di Guendalina Tavassi

E poi ancora Tavassi ha lanciato una dura frecciatina nei confronti degli hacker che sono entrati in possesso dei filmati intimi, rubati dal suo cellulare. Guendalina ha ammesso che non è lei la persona che deve vergognarsi, bensì coloro che hanno effettuato questo furto, rendendo pubblico del materiale della vita privata di una persona.

"Devono pagare per tutto questo" ha dichiarato Guendalina che ha già esposto una denuncia. Anche la conduttrice di Pomeriggio 5 si è schierata dalla parte della Tavassi, ricordando che diffondere video intimi di una persona sul web è un reato. Barbara d'Urso ha ribadito che ogni donna è libera di poter fare ciò che vuole nel suo privato e per questo Guendalina non deve sentirsi in colpa.

In queste giornate difficili, Guendalina ha potuto contare sull'appoggio e sul sostegno dei suoi tantissimi fan che si sono schierati dalla sua parte e le hanno rivolto parole di conforto e sostegno dopo la terribile violazione della privacy subita con la diffusione di foto e video intimi.