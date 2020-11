Arianna Montefiori interprete di Laura Parisi ne Il Paradiso delle Signore, è positiva alla Covid-19. A dare l'annuncio sui social è stata proprio l'attrice con un post al quale hanno risposto con affetto tantissimi fan della soap opera campionessa di ascolti su Rai 1.

Anche il fidanzato di Arianna Montefiori, il cantante Mattia Briga, ha contratto il coronavirus. L'attrice si è scusata per la propria assenza sui suoi social, spiegando la situazione.

Tanti i messaggi di conforto da parte dei fan e anche preoccupazione per il continuo delle riprese della soap Il Paradiso delle Signore che, in occasione del primo lockdown, si erano fermate.

A tal proposito, anche Pietro Masotti ha postato delle stories su Instagram, preoccupato per la situazione difficile del nostro paese.

Il Paradiso delle Signore, Arianna Montefiori ha il coronavirus

Arianna Montefiori ha annunciato di essere positiva al coronavirus con un post sul suo profilo ufficiale Instagram: ''Io e Briga siamo positivi alla Covid, scusate l'assenza di questi giorni''. Dunque, isolamento per il volto di Laura ne Il Paradiso delle Signore e per il fidanzato Briga.

L'attrice ha raccontato di aver avuto la febbre nelle giornate passate e di star seguendo la terapia prescritta insieme al suo compagno. Arianna Montefiori ha tranquillizzato i fan dicendo di stare meglio e che non si è reso necessario il ricovero: ''Ora stiamo meglio''.

Incertezza per le riprese Il Paradiso delle Signore

La soap opera era stata sospesa nel lungo e difficile periodo del primo lockdown, in primavera, rimandando di quasi tre mesi le riprese della quarta stagione per via dell'emergenza sanitaria.

La riprartenza non è stata affatto facile, come hanno raccontato gli attori del Paradiso delle Signore.

I tamponi vengono effettuati con regolarità e sul set sono state adottate tutte le norme di sicurezza utili a evitare i contagi da coronavirus.

Anche nel backstage, parrucchieri, truccatori e operatori utilizzano tutti i presidi previsti, in modo da preservare la salute di tutti. Nonostante ciò, il rischio di contrarre la Covid-19 non è escluso, come di recente ha ricordato pure Pietro Masotti in diverse stories sul suo profilo ufficiale Instagram.

Arianna Montefiori è risultata positiva al tampone e dunque non si esclude che ci sia uno stop per le riprese della soap Il Paradiso delle Signore, come riporta il portale La nostra Tv. I fan ovviamente sperano di no, ma solo nelle prossime ore si saprà se il set continuerà a lavorare per la registrazione delle nuove puntate.

In attesa di comunicazioni ufficiali, Il Paradiso delle Signore andrà regolarmente in onda su Rai 1 dal 9 al 13 novembre con i nuovi episodi in prima visione assoluta, che si potranno poi rivedere in replica sul portale Rai Play.