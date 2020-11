Non c'è pace per DayDreamer - Le ali del sogno: l'amatissima soap turca con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir subirà l'ennesimo cambio di programmazione. A partire dall'8 novembre, le avventure di Can e Sanem e tutti gli altri volti della serie verranno trasmessi su Canale 5 solo una volta a settimana, ossia la domenica prima della messa in onda di Domenica Live. Il motivo del cambio è legato all'avvio di Amici, che prenderà il via proprio sabato 15 novembre con la creazione della nuova classe.

Ennesimo cambio di programmazione per DayDreamer

I telespettatori di DayDreamer dovranno fare i conti con una novità che non a tutti risulterà gradita: la soap, infatti, a partire dall'8 novembre non verrà più trasmessa il sabato e la domenica.

Il doppio appuntamento settimanale salterà e la serie troverà spazio la domenica nel palinsesto Mediaset. Non è di certo la prima volta che la soap subisce delle variazioni: all'inizio dell'estate, DayDreamer veniva trasmesso dal lunedì al venerdì. Dopo il ritorno di Uomini e Donne, la soap ha trovato collocazione nel weekend, eccetto una prima serata che fino ad adesso è rimasta un'eccezione.

Adesso ci sarà l'ennesima variazione, ma non sarà l'unica news a cui i fan di Can e Sanem dovranno abituarsi. La5 dedicherà infatti ampio spazio a DayDreamer. Non solo domenica 8 novembre verrà trasmesso uno speciale a partire dalle 18.40 circa per festeggiare il trentunesimo compleanno di Can Yaman, ma inizieranno anche le repliche della soap che lo vede nei panni di Can Divit.

Quindi se su Canale 5 proseguiranno, anche se più lentamente, le avventure dei volti della soap girata a Istanbul, su La5 si rivedranno i primi episodi della serie, che daranno il via ad una 'maratona' che proseguirà poi anche nelle domeniche successive.

Salta il doppio appuntamento con la soap turca

Se è vero quindi che per vedere cosa accadrà agli amati protagonisti di DayDreamer si dovrà attendere la domenica, chi ama la soap potrà consolarsi rivedendo i primi incontri di Can e Sanem. Quello del 7 novembre, almeno fino a nuovo cambio, sarà l'ultimo appuntamento con DayDreamer di sabato.

Era comunque prevedibile che il ritorno di Amici avrebbe modificato le date di trasmissione della telenovela. Maria De Filippi, come accadde lo scorso settembre con Uomini e Donne, riprenderà dunque la sua naturale collocazione con i relativi programmi che la vedono alla conduzione.

Le prossime puntate della soap, frattanto, prevedono numerosi colpi di scena all'orizzonte: tra l'arrivo di nuovi personaggi e le macchinazioni di Alyn e Huma, Can e Sanem dovranno lottare non poco per difendere il loro amore. Anche il matrimonio imminente di Leyla ed Emre farà sognare i telespettatori: non resta che attendere ogni nuova puntata domenicale per saperne di più.