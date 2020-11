Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore e mercoledì 4 novembre 2020 andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta. Gli spoiler raccontano che i riflettori saranno ben puntati sul giovane Pietro che, dopo essersi allontanato volontariamente dall'Accademia Militare in cui si trovava, comincerà a passare molto tempo con suo zio Vittorio. Intanto Gabriella sarà alle prese con un'allettante proposta di lavoro (non dettagliata dagli spoiler) che non la lascerà indifferente.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 4 novembre 2020

Nel dettaglio, Vittorio Conti continuerà alle essere alle prese con il problematico nipote Pietro che per fortuna verrà ritrovato dopo la fuga dall'Accademia Militare.

Vittorio prenderà a cuore le sorti del figlio di suo fratello, recentemente scomparso, e deciderà di portare il ragazzo all'interno del suo mondo.

Così il giovane Conti porterà Pietro con lui per fargli esplorare da vicino il mondo del grande magazzino del Paradiso, mostrandogli quello che è il suo lavoro quotidiano. Successivamente Vittorio sarà protagonista anche di un confronto con sua cognata Beatrice, proprio per parlare delle sorti del ragazzo.

Il confronto tra Beatrice e Vittorio

Vittorio metterà in guardia Beatrice dalla sua decisione di rimandare di nuovo Pietro in collegio provando in qualche modo a farle cambiare idea. Peccato, però, che la reazione della donna sarà molto dura nei confronti del cognato che in queste settimane ha preso a cuore le sorti della famiglia di suo fratello.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 4 novembre raccontano che Beatrice non si farà problemi a chiarire con Vittorio, le decisioni riguardanti i suoi figli spettano soltanto a lei e in questo modo chiederà al cognato di non intromettersi.

Gabriella riceve un'importante proposta di lavoro: spoiler Il Paradiso delle signore 4 novembre

Occhi puntati anche su Roberta che in questo nuovo episodio della soap opera pomeridiana di Rai 1 sarà alle prese con l'importante decisione da prendere per il suo futuro (anche se gli spoiler non rivelano ulteriori dettagli).

Sulla stessa barca si troverà anche Gabriella, la quale riceverà un'allettante proposta lavorativa che non la lascerà indifferente .

Tuttavia per doverla accettare, Gabriella sarà costretta a far combaciare alle perfezione tutti i suoi impegni. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore di mercoledì pomeriggio, inoltre, raccontano che Agnese vorrebbe che Rocco partecipasse alla gara ciclistica con la squadra capitanata da Don Saverio e non con quella di Armando. Il ragazzo, però, apparirà fortemente indeciso e così Agnese chiederà aiuto a Maria sperando che riesca a convincerlo.