La nuova stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore sta entusiasmando i telespettatori. Nel corso degli episodi in programma sul piccolo schermo da lunedì 2 a venerdì 6 novembre 2020 dalle 15:55, la new entry Stefania Colombo (Grace Ambrose) si troverà in una bruttissima situazione.

La giovane rischierà di non essere assunta al grande magazzino, a causa di una cliente che la considererà una ladra.

Il paradiso delle signore, trame sino al 6/11: Pietro Conti viene ritrovato

Le anticipazioni delle puntate che occuperanno Rai Uno dal 2 al 6 novembre 2020, dicono che comincerà una dura giornata al paradiso.

Laura, Gabriella e Roberta però prima di lavorare oltre a confrontarsi sui propri progetti professionali si faranno delle confidenze sentimentali. Intanto per Stefania sarà un giorno importante, poiché comincerà a mostrare le sue qualità al grande magazzino, per poter essere assunta in modo definitivo: la parente di Ernesta apparirà parecchio emozionata. Irene si dirà disposta ad aiutare l’aspirante venere, a fare breccia nel cuore di Federico.

Successivamente Silvia si recherà a villa Guarnieri e ribadirà ad Umberto di non avvicinarsi troppo a suo figlio. Gabriella scoprirà che Cosimo senza consultare Vittorio ha organizzato nel negozio più lussuoso di Milano un défilé privato per Fiorenza Gramini, la vicepresidentessa del circolo.

Intanto il direttore Conti sarà alla disperata ricerca del nipote Pietro. Roberta e Gabriella dovendo prendere delle drastice decisioni, cercheranno di capire come comportarsi. Armando e Don Saverio avranno una lite: i due uomini vorranno far partecipare Rocco a una gara ciclistica, ma il giovane siciliano potrà far parte soltanto di una scuderia.

Inizieranno i preparativi del privato défilé per Fiorenza Gramini, e per tale occasione Dora e Irene dovranno indossare gli abiti realizzati da Gabriella. Finalmente il figlio di Beatrice verrà ritrovato, ma rischierà di essere espulso dall’accademia militare. Nel frattempo Vittorio sarà ancora più tormentato dal ricordo del defunto fratello Edoardo, non appena saprà che gli ha affidato la sua famiglia nel testamento.

A gran sorpresa Beatrice accetterà l’aiuto del cognato, quando si dirà disposto a darle una mano a gestire suo figlio: in particolare il direttore Conti porterà Pietro al paradiso per fargli conoscere il suo mondo. Agnese quando si accorgerà che Rocco è indeciso se partecipare alla gara ciclistica con la squadra di Don Saverio o con quella di Armando, si rivolgerà a Maria.

Maria non dichiara il suo amore a Rocco, Stefania rischia di non essere assunta

In seguito Gabriella riceverà una proposta di lavoro che non potrà rifiutare, ma per poterla accettare dovrà modificare i suoi impegni di lavoro. Beatrice ribadirà a Vittorio che le decisioni su suo figlio spettano a lei, quando il cognato vorrà delle delucidazioni sul rientro del ragazzo in collegio.

Agnese non la prenderà affatto bene quando Rocco deciderà di schierarsi con Armando: purtroppo durante un allenamento il giovane magazziniere si vedrà costretto al ritiro a causa di un infortunio. Gabriella chiederà a Vittorio il permesso per poter disegnare degli abiti per Gramini. Quando le probabilità di vedere Stefania diventare una nuova venere del paradiso non mancheranno, una cliente rimetterà piede nel negozio e sosterrà di essere stata derubata dalla ragazza.

A questo punto mentre Luciano, Vittorio e Clelia si accorgeranno che manca del denaro nella cassa del grande magazzino, le veneri parleranno dell’accaduto. Maria non dichiarerà il suo amore a Rocco, per colpa dell’arrivo di Irene.

Intanto Agnese anche se sarà sempre più attratta da Armando, non riuscirà a lasciarsi andare del tutto. Per terminare al paradiso si continuerà a parlare del furto, e Stefania temendo di poter essere licenziata racconterà il suo sospetto a Vittorio.